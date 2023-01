Philipp Eng pokusił się o porównanie wyścigowych konstrukcji BMW - GT3, Class One znanego z serii DTM oraz najnowszego M Hybrid V8, z którym koncern zamierza podbić IMSA oraz WEC. Jazda prototypem Le Mans stawia w cieniu wszystko, co było wcześniej.

- Class One dawało frajdę, ale LMDh jest już brutalne i naprawdę wymaga wiele od kierowcy. Kiedy przejechałem kilka pierwszych okrążeń w Aragonii, to było naprawdę świetne. Ze względu na wydajność aerodynamiczną trzeba powiedzieć, że samochód przyspiesza cały czas. To prototyp i mamy w nim ekstremalną moc - opowiada Eng.

Fabryczny zespół BMW RLL (Rahal Letterman Lanigan) wystartuje w Mistrzostwach Samochodów Sportowych IMSA w kategorii GTP w 2023 roku. Następnie w 2024 roku nastąpi zaangażowanie fabryki WRT w Długodystansowe Mistrzostwa Świata WEC w klasie Hypercar.

Eng przyznaje, że samochód hybrydowy wymaga od kierowcy więcej niż GT3 i Class One, do których 32-latek był przyzwyczajony z punktu widzenia kierowcy. Jednym z przykładów jest regulacja balansu hamulców.

Kierowca BMW, który testował bolid Formuły 1 w 2008 roku jako zwycięzca Światowego Finału Formuły BMW 2007, postrzega sportowe prototypy jako najbardziej ekstremalną rzecz po Formule 1.

- Jedynym wspomaganiem jazdy jest kontrola trakcji, której naprawdę potrzebujesz. Największym wyzwaniem dla mnie było przyzwyczajenie się do pozycji. Siedzisz zupełnie inaczej niż w GT3 lub Class One. Są też wyższe siły odśrodkowe. Samochody są znacznie bardziej wymagające fizycznie, ale na szczęście dawałem z siebie wszystko podczas treningów - podsumował Eng.

