Wyścig Rolex 24 Hours at Daytona 2023 otworzy nową erę techniczną w IMSA w najwyższej klasie. W stawce pojawią się dwa nowe samochody Cadillaca, jeden wystawiany przez stajnię Ganassiego, a drugi w barwach AXR.

W Chip Ganassi Racing nie dojdzie do zmiany składu i nadal będą jeździli dla nich Sebastien Bourdais i Renger van der Zande. Aktualnie w sezonie IMSA 2022 mają na koncie trzy zwycięstwa i cztery pole position w ostatnim roku obowiązywania przepisów DPi. Zajmują trzecie miejsce w mistrzostwach i już nie liczą się w walce o tytuł przed ostatnią rundą sezonu, przyszłotygodniowym Petit Le Mans.

- Jestem super szczęśliwy, że będę w Chip Ganassi Racing i wezmę udział w programie wyścigowym Cadillaca - powiedział Bourdais. - Nadchodzą super ekscytujące czasy dla wyścigów długodystansowych. Samochody są naprawdę fajne, a rywalizacja będzie zacięta w wielu mistrzostwach i seriach.

- Myślę, że Renger i ja naprawdę dobrze się uzupełniamy. Do tej pory to była bardzo owocna współpraca i świetnie się dogadujemy - dodał. - Myślę, że nasze style jazdy są nieco inne, ale bardzo łatwo znajdujemy wspólny grunt w kwestii ustawień i jeśli jeden z nas nie jest super mocny w danym momencie, zawsze czujemy się bezpiecznie, bo wiemy, że drugi może udźwignąć ciężar pracy. To bardzo ważne w takim partnerstwie.

Natomiast do Action Express trafił Alexander Sims, gdzie będzie partnerował Pipo Deraniemu. Brytyjczyk tym samym kończy współpracę z Chevroletem, siostrzaną marką Cadillaca również należącą do koncernu GM, dla którego przez ostatnie dwa lata rywalizował w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ale też i w IMSA w kampanii 2021.

Za sobą ma także m.in. cztery sezony w Formule E, ten ostatni 2021-22 zakończył na siedemnastym miejscu.

- Po moich ostatnich kilku latach spędzonych w Formule E, z perspektywy technicznej mam nadzieję, że mogę wnieść trochę tego doświadczenia do hybrydowej ery wyścigów długodystansowych - powiedział Sims. - Obserwowałem Pipo przez wiele lat w zawodach, które wygrywał. To wspaniała okazja dla mnie, aby wrócić do tej dyscypliny. Ścigaliśmy się razem w F3, często walczyliśmy ze sobą i zawsze darzyłem go dużym szacunkiem. Naprawdę nie mogę doczekać się współpracy z nim.

Ganassi będzie prowadził program fabryczny Cadillaca również w Długodystansowych Mistrzostwach Świata 2023, ale na razie nie podał obsady samochodu na tę serię.

