Drugie pole position Castronevesa

W kwalifikacjach do TireRack.com Grand Prix, sześciogodzinnego wyścigu na Michelin Raceway Road Atlanta, kierowca Acura Team Penske pokonał o 0,056 sekundy Felipe Nasra z Action Express Racing. Dane Cameron wprowadził drugą Acurę do czołowej trójki. Czwarty czas należał do Tristana Nuneza z Mazda Motorsports.

W LMP2, gdzie pozostały dwa samochody, czasówkę wygrał Patrick Kelly z PR1/Mathiasen Motorsports. Porsche trzeci raz w sezonie wystartuje z pole position w GT Le Mans. Nick Tandy okazał się lepszy o 14 tysięcznych od Antonio Garcii z Corvette Racing. Trzecie miejsce zajął kolega Hiszpana z zespołu, Tommy Milner, czwarte - Laurens Vanthoor z Porsche GT Team.

Lexus zespołu AIM Vasser Sullivan trzeci raz w ostatnich czterech wyścigach ruszy z pierwszego pola w GT Daytona. Frankie Montecalvo zostawił za sobą Madisona Snowa w Huracánie Paul Miller Racing. Trójkę uzupełnił Jan Heylen w Porsche Wright Motorsports.