Elliott zadebiutuje w Rolex 24

25-latek dołączył do obsady Cadillaca DPi-V.R z numerem 31, wystawionego przez Action Express Racing/Whelen Engineering. Zmiennikami Elliotta będą Felipe Nasr, Pipo Derani i Mike Conway.

- Rolex 24 to taka wielka impreza - wyścig, który bardzo cenią wszyscy w motorsporcie - powiedział Chase Elliott. - Sądzę, że każdy chciałby wygrać zegarek (Rolex Cosmograph Daytona wręczany zwycięzcom), nim zakończy karierę. To coś innego, zupełnie inny rodzaj ścigania od tego, czego dotychczas próbowałem. Spróbuję się przystosować, stać się bardziej uniwersalnym kierowcą. To kolejna część tego doświadczenia. Doceniam szansę, daną mi przez Action Express i czekam na naukę w moim pierwszym Rolex 24.

Założony w 2010 Action Express Racing - zespół prezesa NASCAR, Jima France'a - wygrał 24 godziny Daytony w 2010, 2014 i 2018 roku.