Habsburg drugi w LMP2

Austriak jako pierwszy wsiadł do Oreki z numerem 20, pokonał 8 okrążeń i na siódmym kółku zszedł do 1.38,296. Habsburga zmienił Dennis Andersen, a na końcowe 19 minut powierzono samochód Andersowi Fjordbachowi. Obydwaj Duńczycy zaliczyli po 12 okrążeń. Najlepszy czas Fjordbacha to 1.40,770, Andersena - 1.41,213.

Ben Keating z PR1/Mathiasen Motorsport odebrał prowadzenie Habsburgowi (1.38,047). Zmiennik Teksańczyka, Nicolas Lapierre poprawił na 1.37,741. Trzeci czas w klasie należał do Gabriela Aubry'ego z Tower Motorsport.

W DPi górą był Simon Pagenaud z Ally Cadillac Racing. Ricky Taylor jadący Acurą Wayne Taylor Racing, ustąpił Francuzowi o 0,385 sekundy. Felipe Nasr z AXR był wolniejszy od Pagenauda o 0,530 s.

Laurents Hörr z Muehlner Motorsports America zostawił za sobą rywali w LMP3. 23-latek był lepszy o 87 tysięcznych od Scotta Andrewsa z Riley Motorsports, o 0,183 sekundy od Wayne'a Boyda z Sean Creech Motorsport.

Ferrari Jamesa Calado okazało się najszybsze w GT Le Mans. Jordan Taylor w Chevrolecie stracił 0,387, Philipp Eng w BMW - 0,503 sekundy.

Christina Nielsen w Porsche Team Hardpoint EBM dyktowała tempo w GT Daytona. Dunka wyprzedziła Matteo Cressoniego w Ferrari AF Corse (+0,311) i Maro Engela w Mercedesie Winward Racing (+0,331).

SESJA 1

1. Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/J/F/D) Cadillac DPi-V.R 1.35,312

2. Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Alexander Rossi/Hélio Castroneves (USA/P/USA/BR) Acura ARX-05 1.35,697

3. Chase Elliott/Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway (USA/BR/BR/GB) Cadillac DPi-V.R 1.35,842

4. Renger van der Zande/Scott Dixon/Marcus Ericsson/Kevin Magnussen (NL/NZ/S/DK) Cadillac DPi-V.R 1.35,963

5. Oliver Jarvis/Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (GB/USA/GB) Mazda RT24-P 1.36,178

6. Tristan Vautier/Sébastien Bourdais/Loïc Duval (F) Cadillac DPi-V.R 1.36,524

7. Olivier Pla/AJ Allmendinger/Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (F/USA/USA/CO) Acura ARX-05 1.37,185

8. Ben Keating/Mikkel Jensen/Nicolas Lapierre/Scott Huffaker (USA/DK/F/USA) Oreca 07-Gibson 1.37,741

9. Robert Kubica/Ferdinand Habsburg/Dennis Andersen/Anders Fjordbach (PL/A/DK/DK) Oreca 07-Gibson 1.38,296 (2. LMP2)

10. John Farano/Gabriel Aubry/Timothé Buret/Matthieu Vaxivière (CDN/F/F/F) Oreca 07-Gibson 1.38,379