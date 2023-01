W imię stworzenia odpowiedniego podziału z nowymi maszynami GTP, które zadebiutują w nadchodzącym weekendzie IMSA, Oreca 07-Gibson LMP2 została znacznie spowolniona dzięki pakietowi zmian technicznych, ogłoszonych w zeszłym miesiącu.

Obejmują one zwiększenie masy o 10 kilogramów, zmniejszenie mocy za pomocą 35-milimetrowego ogranicznika przepływu powietrza oraz zmniejszenie obrotów z 8700 obr./min do 8000 obr./min na biegach od pierwszego do piątego i 8500 obr./min na szóstym biegu.

Ben Keating, kierowca Mathiasen Motorsports, ustanowił najlepszy czas w klasie LMP2 podczas sesji kwalifikacyjnej, wynoszący 1.40,451 sekundy, czyli o ponad trzy sekundy wolniej niż czas Pole Position w 2022 roku.

Pole Position Keatinga było o 2,6 sekundy szybsze od najlepszego okrążenia zarejestrowanego w klasie LMP3. W zeszłym roku różnica ta wyniosła prawie pięć sekund. Z kolei najwolniejszy samochód LMP2 miał mniej niż sekundę przewagi nad zdobywcą Pole Position w LMP3.

Tymczasem Tom Blomqvist, który zdobył Pole Position w GTP dla Meyer Shank Racing, zanotował czas na poziomie 1.34,031 sekundy. Praktycznie identyczne czasy osiągały samochody DPi w poprzednim sezonie.

Nicolas Lapierre, który dzieli samochód nr 52 z Keatingiem, Paulem-Loupem Chatinem i Alexem Quinnem, powiedział, że stosunkowo niewielka różnica w porównaniu do samochodów LMP3 może spowodować pewne problemy podczas wyścigu w ten weekend.

- Z pewnością trudno to zrozumieć, ponieważ GTP poruszają się z tą samą prędkością, co wcześniej DPi. Zmiana odstępu między klasami znacznie utrudnia nam życie, ale w końcu wszyscy mają ten sam problem. Jak dotąd nie mieliśmy żadnych kłopotów, ale w wolnych treningach każdy ma trochę marginesu. W wyścigu może to być problem - powiedział Lapierre w rozmowie z Motorsport.com.

Josh Pierson, który jest częścią składu samochodu #35 TDS Racing, powtórzył opinię Lapierre'a i powiedział, że poruszanie się w tłoku z LMP3 było dla niego znacznie większym wyzwaniem niż wcześniej.

- Myślę, że problemem stają się kierowcy z bronzową kategorią. Między różnymi kierowcami w tej kategorii jest dość duża różnica, a niektórzy mają większe problemy [wyprzedzając LMP3]. Nie powiedziałbym, że to było konieczne, ponieważ samochody GTP są tak samo szybkie jak DPi. Zdecydowanie jest teraz duża różnica prędkości i mniejsza różnica w stosunku do LMP3 - przyznał Pierson.