Po wznowieniu wyścigu 12H of Sebring na niecałą godzinę przed końcem, Mathieu Jaminet z Porsche wyprzedził Felipe Nasra w siostrzanym samochodzie, a następnie zaatakował Filipe Albuquerque z Acury, aby zdobyć prowadzenie.

Jaminet wyprzedzał odważnym ruchem, powodując kontakt z rywalem, tylko po to, by Albuquerque zepchnął go z toru kilka zakrętów później, odzyskując pierwsze miejsce.

Jack Aitken z Cadillaca #31 został na torze i objął prowadzenie na 32 minuty przed końcem zawodów, wyprzedzając Jamineta i Albuquerque, walczących w alei serwisowej.

Jaminet powtórzył swój ruch z wcześniejszego ataku na Albuquerque, tym razem próbując przejąć prowadzenie od Aitkena, podczas gdy Albuquerque wywiózł Aitkena szeroko. Albuquerque, Nasr i Aitken dojeżdżali razem do zakrętu numer jeden, a Albuquerque przedarł się na drugie miejsce.

Jaminet odjechał na 1,2 sekundy z przodu stawki, ale gdy liderzy utknęli w tłoku na torze, Jaminet i Albuquerque zderzyli się.

Samochód Acury uderzył w barierę i wrócił na tor, kompletnie poza kontrolą kierowcy, po wewnętrznej stronie trzeciego zakrętu, taranując Jamineta, który jednocześnie zderzył się z samochodem klasy GTD.

Następnie Felipe Nasr uderzył w Filipe Albuquerque i Mathieu Jamineta, przelatując nad swoim kolegą z drużyny. Wszyscy kierowcy wyszli z tej kraksy bez szwanku.

Jack Aitken przedarł się przez chaos, wyprzedzając BMW #25 Nicka Yelloly'ego, Sheldona van der Linde i Connora de Phillippiego – jedyny samochód GTP, który pozostał w rywalizacji. Wyścig wznowiono na cztery minuty przed końcem, a Cadillac spokojnie dojechał do mety przed BMW.

W klasie LMP2 zwycięstwo odniosła załoga Tower Motorsports #8 przed ekipą TDS Racing #11. Samochód Era Motorsports z numerem 18 zajął trzecią pozycję w stawce LMP2.

Triumfatorzy z Tower Motorsports znaleźli się jednocześnie na podium klasyfikacji generalnej za samochodami Cadillaca i BMW.

W LMP3 z przewagą jednego okrążenia wygrał samochód #74 zespołu Riley. W stawce GTD-Pro wygrał samochód numer 9 ekipy Pfaff Motorsports. Zespół Paul Miller Racing BMW #1 był najlepszy wśród ekip GTD.

Wyniki 12 Hours of Sebring: