Kubica ponownie w trójce

Znów najszybszy był Mikkel Jensen z PR1/Mathiasen Motorsports. Mistrz ELMS w LMP3 z 2019 roku, kierowca z Aarhus wyprzedził Matthieu Vaxivière'a o 0,257, Roberta Kubicę o 0,663 sekundy.

Temperatura powietrza spadła do 11, asfaltu do 12 stopni. Ferdinand Habsburg jako pierwszy wsiadł do Oreki z numerem 20 - i trzykrotnie obejmował prowadzenie w klasie. Drugi po 1.37,799, Austriak zjechał po 7 okrążeniach. Liderem był najmłodszy w LMP2, 19-letni Charles Milesi (1.36,910).

W 15 minucie Robert Kubica wyjechał na tor. Milesi poprawił się na 1.36,747. Kubica wykręcił 1.36,696 i prowadził od 24 do 38 minuty. Tuż przed zakończeniem zmiany Roberta, trwającej 15 okrążeń, Matthieu Vaxivière uzyskał 1.36,487, a następnie 1.36,290.

Anders Fjordbach jako trzeci prowadził Orecę High Class Racing. Wrócił po 8 okrążeniach - z najlepszym wynikiem 1.38,555. Od 56 minuty na czele widniał Mikkel Jensen (1.36,171). Fjordbach ponownie pojawił się na torze, ale musiał przerwać przejazd z powodu czerwonej flagi. Ferrari Eda Jonesa zatrzymało sie na zjeździe na pit lane.

36 minut przed zakończeniem sesji Jensen zdobył się na 1.36,033. Fjordbach pokonał 7 okrążeń (1.37,435) i przekazał samochód Dennisowi Andersenowi. "Brązowy" kierowca zespołu zaliczył 9 kółek (1.39,940).

Austin Dillon uszkodził prawy tył Ligiera na zakręcie 6 - i zjechał na pobocze zakrętu 1. Ligier LMP3 Yanna Clairaya wrócił z rozbitym lewym przodem.

Ferdinand Habsburg wrócił do Oreki na 6 okrążeń, po fladze w szachownicę uzyskując 1.37,271.

Renger van der Zande, który będzie reprezentował w WEC polski zespół Inter Europol Competition, wprowadził Cadillaca Chip Ganassi Racing na czoło DPi. Ricky Taylor w Acurze Wayne Taylor Racing stracił do Holendra 0,313 sekundy. Trzeci czas należał do Felipe Nasra z AXR (+0,507). Oliver Jarvis wyjechał Mazdą na jedno okrążenie. Przed wyścigiem zmieniono silnik i skrzynię biegów.

Jeroen Bleekemolen utrzymał Ligiera z numerem 91 na czele LMP3. Kierowca Riley Motorsports okazał się szybszy o 0,171 sekundy od Laurentsa Hörra z Muehlner Motorsports America. Top 3 skompletował Wayne Boyd z Sean Creech Motorsport (+0,797).

Corvette otwierają klasyfikację GT Le Mans. Nick Tandy w czwórce zostawił za sobą kolegę z zespołu, Antonio Garcíę (+0,083) i Davide Rigona w Ferrari (+0,125).

Lider GT Daytona, Marco Mapelli z GRT był lepszy o trzy tysięczne od Aarona Telitza w Lexusie Vasser Sullivan. Za kierowcą z Wisconsin znalazł się Earl Bamber w Porsche Team Hardpoint EBM (+0,065).

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Scott Dixon, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen Photo by: Art Fleischmann

TRENING 3

1. Renger van der Zande/Scott Dixon/Kevin Magnussen (NL/NZ/DK) Cadillac DPi-V.R 1.34,146

2. Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Alexander Rossi/Hélio Castroneves (USA/P/USA/BR) Acura ARX-05 1.34,459

3. Chase Elliott/Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway (USA/BR/BR/GB) Cadillac DPi-V.R 1.34,653

4. Tristan Vautier/Sébastien Bourdais/Loïc Duval (F) Cadillac DPi-V.R 1.34,726

5. Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/J/F/D) Cadillac DPi-V.R 1.34,726

6. Olivier Pla/AJ Allmendinger/Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (F/USA/USA/CO) Acura ARX-05 1.34,964

7. Ben Keating/Mikkel Jensen/Nicolas Lapierre/Scott Huffaker (USA/DK/F/USA) Oreca 07-Gibson 1.36,033

8. John Farano/Gabriel Aubry/Timothé Buret/Matthieu Vaxivière (CDN/F/F/F) Oreca 07-Gibson 1.36,290

9. Robert Kubica/Ferdinand Habsburg/Dennis Andersen/Anders Fjordbach (PL/A/DK/DK) Oreca 07-Gibson 1.36,696 (3. LMP2)

10. Giedo van der Garde/Job van Uitert/Charles Milesi/Frits van Eerd (NL/NL/F/NL) Oreca 07-Gibson 1.36,747