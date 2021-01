Kubica poprowadzi Orecę-Gibson 07 duńskiego zespołu High Class. Wyścig stanowiący pierwszą rundę IMSA SportsCar Championship 2021 odbędzie się w dniach 30 - 31 stycznia. Zmiennikami Polaka będą Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg i Dennis Andersen.

- To dla mnie nowe wyzwanie i doświadczenie, ponieważ w przeszłości skupiałem się głównie na wyścigach sprinterskich - powiedział Robert Kubica. - Wyścigi wytrzymałościowe wymagają zupełnie innego podejścia: dzielisz samochód z kolegami zespołowymi, z którymi cieszę się, że podejmę to wyzwanie oraz nie mogę doczekać się, aby dotrzeć do mety tego wymagającego wyścigu.

- Samochód jest nowy, do tego pierwszy raz będę ścigał się Orecą LMP2, ale mam nadzieję na płynną przesiadkę - dodał.

Tydzień przed wyścigiem, na torze Daytona odbędą się testy przedsezonowe oraz wyścig kwalifikacyjny Motul Pole Award 100.

Wcześniejsze doświadczenia Kubicy w zakresie prototypów obejmują testy z ByKolles w ENSO CLM-Nissan P1/01 w Bahrajnie w 2016 roku. Przymierzany był do WEC w sezonie 2017 również z ekipą ByKolles, ale wycofał się z programu po problemach technicznych z samochodem, które uniemożliwiły mu nawet udział w testach przedsezonowych. Pojeździł też na torze w Monzy Dallarą-Gibson P217 zespołu SMP Racing.

Do tego w sezonie 2016 wziął udział w Mugello 12 Hours, zasiadając za kierownicą Mercedesa GT3. W styczniu 2017 roku poprowadził Porsche 911 GT3 w Dubai 24 Hours.