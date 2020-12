Magnussen potwierdzony w CGR

Uczestnik 117 wyścigów F1 zadebiutuje w styczniowych 24 godzinach Daytony za kierownicą Cadillaca DPi-V.R. Stałym zmiennikiem Duńczyka będzie Renger van der Zande - tegoroczny wicemistrz DPi.

- Wszyscy w profesjonalnych wyścigach, gdziekolwiek na świecie, znają Chipa Ganassiego i wiedzą, co on reprezentuje w motorsporcie - powiedział Kevin Magnussen. - Chip zbudował jedną z najlepszych wyścigowych organizacji na torze i poza nim. Można przyjrzeć się historii i podziwiać niesamowitą liczbę sukcesów, szczególnie w wyścigach samochodów sportowych. Dołączenie do CGR, Rengera i Cadillaca to dla mnie wielka szansa. Nie mogę doczekać się startu, spotkania teamu i rozpoczęcia przygotowań do sezonu 2021.

28-letni Kevin Magnussen kończy szósty sezon w Formule 1. Kierowca McLarena (2014-15), Renault (2016) i Haasa (2017-20) może się pochwalić 9 lokatą w mistrzostwach świata 2018. Raz stanął na podium - po debiucie w Melbourne (2 miejsce).