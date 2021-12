Mistrz DTM wraca do Daytony

Od przyszłego roku zespół G-Drive Racing powróci do mistrzostw świata WEC, a także zadebiutuje w 24-godzinnym wyścigu w Daytonie. Teraz poznaliśmy szczegóły amerykańskiego wyjazdu tej ekipy.

Potwierdziły się plotki, że wystawią dwa prototypy ORECA 07 LMP2 w Daytonie, przy wsparciu Algarve Pro Racing.

Jeden samochód poprowadzą Rene Rast, który wcześniej ścigał się w G-Drive Racing w 2016 roku, były kierowca IndyCar - Ed Jones, mający za sobą starty w F3 - Oliver Rasmussen. Skład uzupełni François Heriau.

Drugi prototyp będą dzielili weteran Formuły 2 - Luca Ghiotto, James Allen mający na koncie starty w European Le Mans Series, 17-letnim kierowca F3 - Tijmen van der Helm i regularnie reprezentujący zespół - John Falb, który zdobył tytuł w LMP2 Pro-Am w ELMS 2021 jeżdżąc właśnie dla G-Drive.

Rast pierwszy raz zasiądzie w prototypie od czasu startu w Daytonie w 2019 roku. To etap przygotowań do roli kierowcy Audi w ich programie LMDh.

W sezonie 2016 Rast triumfował w Daytonie w klasie GT jadąc Audi R8 zespołu Magnus Racing. W 2017 roku był trzeci w LMP2 za kierownicą prototypu Riley Mk. 30

Szef zespołu - Roman Rusinov tym razem nie będzie się ścigał, skoncentruje się na prowadzeniu swojej ekipy.

- Aktywnie przygotowujemy się do sezonu 2022, który będzie obfitował w liczne wydarzenia dla naszego zespołu. Zaczniemy od 24-godzinnego maratonu w Daytonie - powiedział Rusinov.

- Kandydatów na miejsca w naszych dwóch prototypach było bardzo dużo bowiem G-Drive Racing to zespół odnoszący liczne sukcesy w klasie LMP2, więc zainteresowanie nim jest spore - kontynuował. - Bardzo ostrożnie podeszliśmy do wyboru kierowców i myślę, że postawiliśmy na optymalny skład, będący fuzją doświadczenia i młodości.

- Szczególnie cieszę się, że do naszego zespołu wrócił mój przyjaciel i kolega Rene Rast. Jego szybkość, doświadczenie i wcześniejsze sukcesy w Daytonie czynią go niezwykle cennym dla zespołu. Jestem pewien, że mamy odpowiedni pakiet do zwycięstwa w tej imprezie - zakończył.

Takie zespoły z FIA WEC, jak United Autosports, DragonSpeed, Racing Team Nederland i High Class Racing zobowiązali się już do startu w Daytonie w klasie LMP2, przy czym ta ostatnia trójka planuje pełne kampanie w IMSA.