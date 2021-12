Montoya z synem w jednym zespole

Szesnastoletni Sebastian Montoya, który przez ostatnie dwa sezony ścigał się w Formule 4 we Włoszech i Niemczech, zadebiutuje w prototypie DragonSpeed Oreca 07-Gibson, który jego ojciec będzie dzielił z patronem zespołu - Henrikiem Hedmanem, w pełnej kampanii IMSA w klasie LMP2 w przyszłym roku.

Młodszy Montoya zaliczy jednorazowy start w Sebring 19 marca, po udanych testach debiutantów FIA WEC w Bahrajnie w zeszłym miesiącu.

Montoya Jr opisał możliwość ścigania się w samochodzie LMP2 jako „ogromną szansę”.

- Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dali mi DragonSpeed i Henrik - powiedział. - Ściganie się z tatą to spełnienie marzeń, ponieważ od zawsze był on moim idolem.

Jego ojciec, zwycięzca siedmiu wyścigów Formuły 1, który zdobył tytuł w IMSA za kierownicą Acury zespołu Penske w 2019 roku przed dołączeniem do DragonSpeed w 24-godzinnym wyścigu Le Mans 2020, dodał: - Jestem naprawdę szczęśliwy, że w przyszłym sezonie wrócę do DragonSpeed.

- Nie mogę doczekać się ponownej współpracy z Henrikiem i jestem jeszcze bardziej podekscytowany, że po raz pierwszy będę dzielił samochód z Sebastianem - zaznaczył.

Szef DragonSpeed - Elton Julian wyjaśnił portalowi Motorsport.com, że pomysł, aby wystawić Sebastiana w wyścigu „był z tyłu mojej głowy” już przed Bahrajnem i na testach „wykonał tak dobrą pracę, że musieliśmy wreszcie wsadzić go do samochodu na wyścig”.

- To miało sens, aby wystawić go w Sebring jako srebrnego kierowcę, którego potrzebujemy, zanim rozpocznie swój sezon w samochodach jednomiejscowych - dodał. - Jestem naprawdę podekscytowany, że ojciec i syn będą w jednej ekipie, ponieważ są fajną rodziną.

Po Sebring Sebastian Montoya zamierza rywalizować w Formule Regional EU by Alpine z zespołem Prema, z którym współpracował w F4.

DragonSpeed i Hedman przeszli do IMSA z WEC po zdobyciu zwycięstwa w klasie LMP2 Pro-Am w Le Mans w sierpniu tego roku.

Hedman ma na koncie już dwa zwycięstwa w drodze po potrójną koronę w wyścigach wytrzymałościowych, po tym jak w 2020 roku w barwach DragonSpeed wygrał w klasie LMP2 w Daytonie.

Co do najbliższego, styczniowego Rolex 24 at Daytona, zespół jeszcze nie podał trzeciego kierowcy.

Juan Pablo Montoya wraz z Hedmanem i Benem Haley’em zostali sklasyfikowani w FIA WEC 2021, w Pro-Am LMP2, na czwartym miejscu.

