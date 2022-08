Budowę prototypu zapowiedziano już w styczniu 2021 roku. Z kolei w ubiegłym miesiącu ARX-06 zaliczył shakedown na francuskim torze Paul Ricard. Wtedy samochód ubrany był w kamuflaż.

W środę Acura pokazała swoje najnowsze dzieło w pełnej krasie. W przyszłym tygodniu prototyp będzie zaprezentowany szerszej publiczności podczas Monterey Car Week.

ARX-06 szykowany jest do rywalizacji w IMSA w nowo powstałej klasie GTP. Zbudowano go w oparciu o Orecę LMP2. Silnik to 2,4-litrowa jednostka V6 z podwójną turbosprężarką, zaprojektowana przez Honda Performance Department. Silnik spalinowy zostanie połączony z zestawem hybrydowym, stworzonym wspólnie przez Xtrac, Bosch i Williams Advanced Engineering.

Program Acury w IMSA nadal będą prowadzić ekipy Wayne Taylor Racing i Meyer Shank Racing. Debiut nastąpi podczas 24 godzin Daytony. Poprzedzą go intensywne testy, w tym trwająca dobę symulacja wyścigu.

Galeria - Acura ARX-06 LMDh:

Acura ARX-06 1 / 6 Autor zdjęcia: Acura Acura ARX-06 2 / 6 Autor zdjęcia: Acura Acura ARX-06 engine 3 / 6 Autor zdjęcia: Acura Acura ARX-06 4 / 6 Autor zdjęcia: Acura Acura ARX-06 5 / 6 Autor zdjęcia: Acura Acura ARX-06 6 / 6 Autor zdjęcia: Acura