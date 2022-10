Były kierowca Formuły 2, kolega Roberta Kubicy w zespole Prema Orlen Team w tegorocznych Długodystansowych Mistrzostwach Świata - Louis Deletraz, w sezonie 2023 zasiądzie za kierownicą prototypu LMDh Acura ARX-06. Weźmie udział w takich wyścigach jak Rolex 24 at Daytona, Sebring 12 Hours i Petit Le Mans.

W styczniowych zawodach na Daytonie do Deletraza, Taylora i Albuquerque dołączy Brendon Hartley.

- Jeśli chodzi o Daytonę, nie mogę wyobrazić sobie lepszego składu, niż ten przedstawiony - powiedział właściciel zespołu, Wayne Taylor. - To będzie ciężki wyścig. Jeden z tych, w którym przede wszystkim trzeba dojechać do mety, aby myśleć o zwycięstwie.

- Wygraliśmy już kilka tego rodzaju wydarzeń, zespół dobrze radzi sobie z takimi zadaniami, a ja muszę upewnić się, że mają do tego wszystkie potrzebne narzędzia.

- Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy mając znów u siebie Brendona. Natomiast Louisa obserwowałem od pewnego czasu. Jest doświadczony, młody, ale bardzo dojrzały i rozumie jaka jest rola trzeciego kierowcy - dodał.

25-letni Deletraz oprócz WEC i ELMS w tym roku startował również w IMSA. W kategorii LMP2 reprezentował stajnię Tower Motorsport, którą wraz z Johnem Farano i Ruim Andrade’em poprowadził do tytułu w klasie.

- Jestem naprawdę podekscytowany możliwością dzielenia samochodu z tak utalentowanymi kierowcami - powiedział Deletraz. - Filipe i Ricky od razu powitali mnie w rodzinie WTR i już zapoznali ze wszystkim, co nowe przed 2023 rokiem.

- To dla mnie zaszczyt, że mogę dołączyć do WTR i Acury w najwyższej klasie samochodów sportowych. Po udanych latach w LMP2 w IMSA i Europie moim celem było znalezienie się tutaj i jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość - dodał Szwajcar. - Trafienie do zespołu z tak bogatą historią i sukcesami sprawia, że oczekiwania są duże. Nie mogę doczekać się startów.

Dla Filipe Albuquerque i Ricky’ego Taylora będzie to już trzeci, wspólny sezon w WTR. W tym roku na ostatniej prostej przegrali walkę o tytuł w IMSA, podczas rozegranego w miniony weekend Petit Le Mans, w którym jechali z Brendonem Hartley’em.

