Nick Tandy, który w trzeciej rundzie IMSA SportsCar Championship na słynnym kalifornijskim torze dzielił zwycięski samochód z Mathieu Jaminetem, przyznał, że spadek tempa w stosunku do rywali z klasy GTP - Acury, Cadillaca i BMW - skłonił prowadzony przez Penske zespół Porsche do rozważenia alternatywnych strategii.

Tandy zdołał przebić się drugie miejsce z szóstej pozycji na starcie, a następnie wyszedł na prowadzenie, gdy Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 numer 10 zjechał do boksu po nowe opony. Pit stop nie poszedł im najlepiej, gdyż zmiana kierowców pomiędzy Filipe’em Albuquerque’em i Rickym Taylorem przebiegła dość wolno oraz pojawiły się problemy z uruchomieniem samochodu. Podczas zawodów wpadła im też kara dziesięciu sekund. Stratedzy Penske na tym tle obrali strategię zaliczenia całego 100-minutowego wyścigu na jednym komplecie opon, aby zaoszczędzić czas na pit stopie. Zastosowana taktyka zdała egzamin.

Podczas gdy Tandy przekazał 963 koledze z zespołu Jaminetowi, Taylor przebił się przez stawkę i rzucił mu wyzwanie w walce o zwycięstwo na ostatnich okrążeniach. Podczas próby wyprzedzania w pierwszym zakręcie wysłał jednak swoją Acurę w barierę z opon. Zdołał potem wznowić jazdę, ale finiszował na dopiero siódmym miejscu.

- Zwycięstwo i podwójne podium jest czymś wspaniałym - powiedział Tandy. - To bardzo ważne. Wysiłek, jaki włożono w to, aby cztery Porsche Penske 963 mogły się ścigać [red. dwa w IMSA i dwa w WEC] był ogromny.

- Sezon nie zaczął się tak, jakbyśmy tego oczekiwali i nie jest to tajemnicą. Rywale są bardzo mocni. Natomiast uzyskanie takich wyników, zdobyte punkty i trofea, jest niesamowite. Świadczy to o ciężkiej pracy wszystkich - kontynuował.

- Wiedzieliśmy po treningach i kwalifikacjach, że nasze tempo nie jest wystarczające, abyśmy mogli wygrać, więc rozważaliśmy wiele rozwiązań w kontekście strategii - kontynuował. - W tych wyścigach sprinterskich, z jednym pitstopem, jest mnóstwo opcji, które można rozegrać.

Wyjaśniając taktykę bez zmiany opon, Tandy dodał: - Naszym pomysłem było wykorzystanie problemów z rozgrzewaniem opon, które wiele zespołów miało w tym roku. Dlatego zdecydowaliśmy, że nie sięgniemy po świeże ogumienie. Jak to zadziała dowiedzieliśmy się dopiero podczas czterdziestu ostatnich minut, wcześniej bowiem nie jeździliśmy tak długo na jednym komplecie opon. Owszem było w tym trochę zgadywanki.

- Mieliśmy przyzwoitą pozycję na torze przed zjazdem do alei serwisowej na zamianę kierowców. Oczywiście widzieliśmy też co dzieje się z samochodem numer dziesięć, stąd decyzja o wprowadzenie w życie naszego planu. Oczywiście piekielnie dobrą robotę wykonał mój partner Jaminet, a także Matt Campbell w siostrzanym aucie blokując naszych najgroźniejszych rywali. Zdobyty wynik to zasługa całego zespołu.

Jaminet, odniósł swój pierwszy w karierze triumf za kierownicą prototypu. Przyznał, że końcówka wyścigu była bardzo trudna.

- Pod koniec nie miałem przyczepności tyłu. Ciężko było utrzymać się z dala od ścian - mówił Francuz.

- Oczywiście miał świeższe opony, a ja utknąłem w tłoku na torze podczas wcześniejszego okrążenia - wspomniał o zagrożeniu ze strony Taylora. - Był już blisko gdy dojeżdżaliśmy do pierwszego zakrętu. Późno hamowałem, a on pojechał po wewnętrznej. Pomyślałem „jest niezły jeśli to utrzyma”. Zblokował jednak koła i wjechał prosto w barierę.

Drugie miejsce zajęli Connor de Phillippi i Nick Yelloly (BMW M Hybrid V8), a trzecie wspomniany Matt Campbell tworzący załogę z Felipe Nasrem w Porsche 963 oznaczonym numerem siedem.

Wyniki wyścigu