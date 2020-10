Pojedynek w deszczu

Antonio García utrzymał za sobą Johna Edwardsa, wygrywając wraz z Jordanem Taylorem Motul 100% Synthetic Grand Prix na Charlotte Roval. Corvette i BMW dzieliło na mecie 1,474 sekundy.

Stuminutowy wyścig samochodów GT rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przedłużonej rywalizacji w NASCAR Xfinity Series. W ulewie Jordan Taylor stracił prowadzenie na rzecz Jesse Krohna w trakcie 4 okrążenia. Pół godziny przed końcem García wyprzedził Edwardsa.

Tommy Milner rozbił Corvette na Turn 4 i zarządzono neutralizację. Wyścig został wznowiony na ostatnie 6 minut. Po piątym zwycięstwie w sezonie García i Taylor wyprzedzają Milnera i Olivera Gavina o 24 punkty. Obsadę podium uzupełnili Connor De Phillippi i Bruno Spengler.

Do mety dotarły trzy samochody GTLM. Wypadki wyeliminowały Laurensa Vanthoora i Freda Makowieckiego z Porsche GT Team.

Bill Auberlen i Robby Foley, zmieniający się w BMW M6 GT3 Turner Motorsport, drugi raz w tym roku triumfowali w klasie GT Daytona. Porsche Wright Motorsports w obsadzie Patrick Long/Ryan Hardwick finiszowało ze stratą 1,497 sekundy. Foley wykonał obrót na 3 okrążeniu.

Po końcowym restarcie Jack Hawksworth obrócił Acurę Mario Farnbachera. Kierowcę Lexusa AIM Vasser Sullivan ukarano drive through. Pierwsze podium przypadło Romanowi De Angelisowi i Ianowi Jamesowi z The Heart of Racing.

Przed Petit Le Mans Farnbacher i Matt McMurry posiadają trzy punkty przewagi nad Longiem i Hardwickiem.