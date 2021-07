Powtórka Ricky'ego Taylora

W ubiegłym tygodniu najszybszy w kwalifikacjach do Sahlen's Six Hours of The Glen, kierowca Wayne Taylor Racing wygrał również czasówkę DPi przed WeatherTech 240 at the Glen, szóstą rundą WeatherTech SportsCar Championship. Acury znów zajęły pierwszy rząd. Olivier Pla z Meyer Shank Racing ustąpił Taylorowi o 0,346 sekundy.

Kevin Magnussen i Pipo Derani wprowadzili Cadillaki do drugiej linii. Zwycięzca 6H Watkins Glen, Harry Tincknell uzupełnił czołową piątkę.

Ben Keating z PR1/Mathiasen Motorsports sięgnął po pole position w LMP2. W LMP3 górą był Mateo Llarena z Performance Tech Motorsports. 17-letni Gwatemalczyk pierwszy raz wygrał kwalifikacje w WeatherTech SportsCar Championship.

Podobnie jak w ubiegłą sobotę, Cadillac Racing ustrzelił dublet w GT Le Mans. Jordan Taylor okazał się szybszy od Nicka Tandy'ego o 0,224 sekundy. Madison Snow jadący Huracánem Paul Miller Racing, wygrał Q1 w klasie GT Daytona. W Q2 komplet punktów zdobył Jack Hawksworth w Lexusie Vasser Sullivan.