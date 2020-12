VeeKay w Rolex 24

20-letni Holender dołączy do DragonSpeed. Zmiennikami "VeeKaya" w Orece 07-Gibson z numerem 81 będą Rob Hodes, Garrett Grist i Ben Hanley.

Zespół Eltona Juliana wygrał poprzednie dwie edycje Rolex 24 at Daytona w klasie LMP2. Hodes i Grist, w tym roku jeżdżący Duqueine M30 w ELMS, zaliczą w DragonSpeed wszystkie rundy Michelin Endurance Cup - Daytonę, Sebring, 6 Hours of the Glen i Petit Le Mans. Grist korzystał z Oreki 07 w debiucie w Le Mans.

- W moim pierwszym Rolex 24 chcę powalczyć o zwycięstwo w klasie i wiem, że mogę to zrobić z DragonSpeed - powiedział Rinus van Kalmthout. - Mamy ekscytujący skład kierowców. Dziękuję Robowi (Hodesowi) za uczynienie mnie częścią tego projektu i okazane zaufanie. Nie mogę się doczekać mojego debiutu w IMSA!