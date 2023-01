Zespoły Acura, BMW, Cadillac i Porsche wezmą udział w pięciu sesjach treningowych w ramach „Roar Before the Rolex 24”, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane do symulacji tempa wyścigowego.

Chociaż cztery marki w klasie GTP wcześniej wspólnie testowały na Daytonie w grudniu, nie było oficjalnej okazji, która mogłaby pokazać ich rzeczywiste tempo.

Na początku grudnia IMSA ogłosiła, że ​​tegoroczne kwalifikacje do wyścigu Rolex 24 Daytona, które odbędą się w niedzielę, powrócą do tradycyjnego stylu po wykorzystaniu formatu 100-minutowego wyścigu w 2021 i 2022 roku.

Zapytany przez Motorsport.com, czy prawdziwe tempo jego samochodów zostanie pokazane w niedzielę, Jonathan Diuguid z Porsche Penske Motorsport odpowiedział:

- Wszyscy znamy kierowców wyścigowych. Nawet gdybyśmy kazali im chronić samochód i nie podejmować ryzyka w kwalifikacjach, to czasami nie słuchają zbyt uważnie. Myślę, że sesja kwalifikacyjna będzie reprezentatywna. W 24-godzinnym wyścigu nie jest to moment krytyczny, ale jest ważny.

Czytaj również: Magnussen opuści Daytonę po zabiegu

- Myślę, że uzyskamy względne zrozumienie tempa poszczególnych samochodów, ale podstawowym tematem jest to, że niezawodność i czas na torze wygrają ten wyścig, a nie czyste tempo. Zespoły biorące udział w 24-godzinnym wyścigu na Daytonie skupią się głównie na tym - dodał Diuguid.

Producenci i zespoły IMSA pokonują kilometry w testach, aby zweryfikować niezawodność swoich nowych samochodów, które są wyposażone w system hybrydowy, który czasami sprawiał problemy, w połączeniu z otwartymi systemami oprogramowania, które stawiają nowe wymagania przed zespołami.

Mike O'Gara z Chip Ganassi Racing zwrócił uwagę, że samochody od samego początku jechały szybko, do tego stopnia, że ​​w niedzielę fani zobaczą prawdziwą bitwę o Pole Position.

- Wszędzie jechaliśmy szybko. Musisz to robić, aby sprawdzić wytrzymałość, a także odpowiednie prowadzenie i żywotność opon. Nigdy nie odpuszczamy, ale nadchodzące kwalifikacje to pierwszy raz, kiedy zobaczysz maksymalne tempo u wszystkich - stwierdził O'Gara.