Zacięta walka Acury

Na suchym torze, ale w obliczu zbliżających się opadów, Albuquerque (Wayne Taylor Racing Acura ARX-05) prowadził po starcie z pole position, mając za sobą Alexa Lynna z Chip Ganassi Racing Cadillac.

JDC-Miller Cadillac z Richardem Westbrookiem za kierownicą podążał na trzeciej pozycji przed Tomem Blomqvistem (Meyer Shank Racing Acura), który stracił kolejne miejsce, kiedy Sebastien Bourdais wyprzedził go w #01 CGR Caddy. Po kolejnym pojedynku Francuz znalazł się przed Westbrookiem i na drugim okrążeniu plasował się na trzeciej lokacie, a po 20 minutach wyścigu zamienił się miejscami z Lynnem.

Po pierwszej żółtej fladze, spowodowanej obrotem jednego z samochodów LMP2, deszcz nasilił się, ale nie na tyle, by większość klasy DPi zmieniła opony na deszczówki - poza Westbrookiem, który powiedział swojemu zespołowi, że jeśli zobaczą na radarze nadchodzące większe opady, to powinni zmienić ogumienie.

MSR wykorzystał neutralizację do wprowadzenia dużych zmian w ustawieniach swojej Acury, a na dokładkę posadził Olivera Jarvisa za kierownicą, podczas gdy liderzy WTR również dokonali zmiany kierowcy - Ricky Taylor wskoczył do kokpitu za Albuquerque.

Bourdais wyprzedził Taylora w chwili restartu, a Westbrook podążył za nim i chwilę później odebrał prowadzenie Francuzowi.

Na mokrej nawierzchni konkurencyjne okazały się prototypy LMP2, Louis Deletraz i Juan Pablo Montoya wskoczyli na drugie i trzecie miejsce.

→ Galeria zdjęć z zawodów

Tracąc czas, Bourdais, Taylor, Lynn i Derani zjechali na pit-stopy w celu zmiany opon, na godzinę przed końcem wyścigu, ale gdy wrócili na tor, mieli prawie okrążenie straty do prowadzącego Westbrooka. Jarvis znalazł się na drugim miejscu w DPi, ale 1m43s za liderem, był natomiast przed van der Zande (który zmienił Bourdaisa), Taylorem, Lynnem i Deranim.

Van der Zande wyprzedził Jarvisa w walce o drugie miejsce przed kolejnymi żółtymi flagami, które pojawiły się w momencie gdy na torze leżał kawałek nadwozia samochodu LMP3 ekipy JDC. W zaistniałych okolicznościach całkowicie została zniwelowana ogromna przewaga Westbrooka. W tym momencie zawodów przekazał on kierownicę Tristanowi Vautierowi, gdy wszystkie samochody zjeżdżały do alei serwisowej po slicki, gdyż przestało padać.

W chwili wznowienia rywalizacji, kolejność wyglądała następująco: Vautier, van der Zande, Jarvis, Albuquerque i Earl Bamber (po zmienieniu Lynna) z przeplatającymi się LMP2. Szanse Deraniego na dobry wynik zostały zaprzepaszczone, gdy wypadł z toru.

Vautier miał moment na wyjściu z zakrętu z Canada, ale obronił prowadzenie przed van der Zande, podczas gdy chwilę później Albuquerque wyprzedził tytułowego rywala Jarvisa wskakując na trzecie miejsce.

Czytaj również: Zwycięstwo w uszkodzonym samochodzie

Podczas przedostatniej neutralizacji Jarvis znalazł się na prowadzeniu przed Albuquerque, gdy podczas pit stopów w trakcie tankowania Acury przyjęły mniej paliwa od Cadillaców.

W ostatnich 30 minutach Albuquerque zaatakował Jarvisa w pierwszym zakręcie, ale na wyjściu z niego pojechał zbyt szeroko. Nie spieszył się z kolejną próbą, aż do momentu, gdy Jarvis został przyblokowany przez kierowców GT w zakręcie numer sześć, dzięki czemu wysunął się na prowadzenie i przedłużył passę zwycięstw WTR.

Tymczasem Vautier i van der Zande zderzyli się w zakręcie Canada, co pozwoliło Bamberowi wyprzedzić ich obu i przebić się trzecie miejsce.

W ciągu ostatnich dziesięciu minut Jarvis dogonił Albuquerque w dużym tłoku na torze, ale koniec końców musiał bronić się przed Bamberem. Próbując utrzymać go za sobą, pojechał szeroko w łuku The Kink, a następnie ściągnęło go do wewnętrznej uderzył w betonową ścianę. Był w stanie jechać dalej, mimo że przód jego prototypu został mocno rozbity. Rozrzucone części na torze spowodowały konieczność wywieszenia żółtych flag, przy których już zakończono zawody.

Ostatecznie Albuquerque wygrał przed Bamberem, van der Zande i Jarvisem, który miał szczęście, że w ogóle ukończył wyścig, biorąc pod uwagę, że oprócz zniszczeń auta miał jeszcze przebitą prawą przednią oponę. Oznacza to, że Albuquerque i Taylor mają 19 punktów przewagi nad Jarvisem i Blomqvistem przed ostatnią rundą IMSA 2022, którą jest Petit Le Mans.

W LMP2 wygrali Dwight Merriman i Ryan Dalziel przed Johnem Farano i Louisem Deletrazem. W LMP3 na najwyższym stopniu podium stanęli Gar Robinson i Felipe Fraga.

Czytaj również: Hyundai kroczy po tytuł

WYNIKI