Juan Pablo Montoya na początku wyścigu zdołał wyprzedzić Felipe Nasra. Chwilę później Brazylijczyk zdołał pokonać byłego kierowcę Formuły 1, wyprzedzając go na pierwszym zakręcie.

Ricky Taylor wpadł w poślizg, przez co znalazł się poza torem. Powodem były niedogrzane opony. Kierowca Acury spadł na czwartą pozycję w klasie DPi.

Kamui Kobayashi toczył zaciętą walkę z Sebastienem Bourdaisem, z której zwycięzco wyszedł Japończyk. Po kilkudziesięciu minutach pierwsi kierowcy zaczęli zjeżdżać na zmianę.

Montoya zamienił się za kierownicą z Helio Castronevesem. Zawodnik Mazdy - Oliver Jarvis zjechał chwilę później, aby oddać samochód w ręce Harry'ego Tincknella. Reprezentant japońskiej ekipy zdołał odjechać od zawodnika Meyer Shank Racing. Następnie próbował dogonić Felipe Nasra.

50 minut przed końcem Tincknell był już za plecami brazylijskiego kierowcy. Dwójka zawodników zjechała jednocześnie do boksu, mając do siebie sekundę różnicy. Na tor szybciej powrócił Nasr. W jego Cadillacu zostały wymienione tylko tylne opony. Były kierowca Saubera wyrobił przewagę 4,3 sekundy, jednak z czasem zaczął ją tracić. 15 minut przed końcem Tincknell wyprzedził Nasra, który został spowolniony przez wolniejsze auta GT. Drugie miejsce Brazylijczyka zapewniło tytuł jego zespołowi.

W klasie GT Le Mans zacięta walka toczyła się między Nickiem Tandym, a Kevinem Estrem. W trakcie walki między kierowcami doszło do kontaktu, przez co Estre musiał zjechać do boksu na oględziny jego Porsche 911 RSR. Dało mu to jednocześnie przewagę 15 sekund w późniejszym etapie wyścigu, kiedy rywale zjechali na swoje pit-stopy. Po ostatnich w wyścigu postojach przewaga Francuza spadła do 5 sekund. Nick Tandy został również pokonany przez Mathieu Jamineta, który prowadził drugi samochód ekipy WeatherTech Racing. Estre pod koniec wyścigu zwolnił, aby oddać zwycięstwo swojemu zespołowemu koledze.

Ross Gunn dowiózł do mety zwycięstwo dla Astona Martina w klasie GT Daytona. Brytyjczyk przez cały wyścig toczył walkę z Laurensem Vanthoorem, którego zdołał utrzymać za plecami.

Ciekawie prezentowała się również rywalizacja prototypów LMP2 i LMP3. Zapowiadało się, że to ekipa PR1 Mathiasen Motorsport w składzie Mikkel Jensen, Ben Keating oraz Scott Huffaker odniesie zwycięstwo w LMP2, jednak 10 minut przed końcem Gabriel Aubry z Tower Motorsport zdołał wyprzedzić auto amerykańskiej ekipy. W LMP3 najlepsi okazali się Gar Robinson, Felipe Fraga oraz Scott Andrews z Riley Motorsports.

