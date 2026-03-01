Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Indy Lights St. Petersburg

Kucharczyk wywalczył podium na Florydzie

Tymek Kucharczyk rozpoczynając starty w amerykańskiej serii Indy NXT, otworzył nowy rozdział w swojej karierze.

Piotr Furman
Edytowano:
Tymoteusz Kucharczyk, BVM Racing

Choć celem Kucharczyka był awans do Formuły 2, ograniczenia budżetowe uniemożliwiły realizację tego planu. Starty w Indy NXT są jednak świadomym wyborem i ambitnym krokiem rozwojowym jego kariery.

Indy NXT pełni taką samą rolę dla IndyCar, co Formuła 2 dla Formuły 1. Jest to ostatnia seria wyścigowa przed amerykańskim wyścigowym szczytem, a jej celem jest dostarczanie młodych talentów do najbardziej prestiżowych mistrzostw bolidów jednomiejscowych w USA.

Otwierająca sezon Indy NXT 2026 runda w St. Petersburgu na Florydzie zakończyła się szczęśliwie dla Polaka. W dość często przerywanym wyścigu, 20-latek reprezentujący zespół HMD Motorsport, zajął świetne trzecie miejsce.

Kucharczyk miał za sobą udane kwalifikacje, w których był trzeci w swojej grupie, co dało mu piąte pole startowe do niedzielnego wyścigu.

Czytaj również:

Mistrz Euroformuły Open zaliczył bardzo udany start i już na pierwszym okrążeniu przebił się na trzecią pozycję, jednak na torze szybko pojawiła się żółta flaga po zamieszaniu spowodowanym przez Jacka Beetona.

Na prowadzaniu znalazł się Nikita Johnson, którego od Kucharczyka oddzielał Max Taylor. Na szóstym okrążeniu doszło do kolejnej neutralizacji, po tym jak Carson Etter wylądował w barierach w ósmym zakręcie.

Nie minął nawet kwadrans, a doszło do kolejnego wypadku, który wywołał samochód bezpieczeństwa. Tym razem z barierami okalającymi tor spotkał się z Nicholas Monteiro. Pierwsza trójka była jednak niezagrożona i na prowadzaniu znajdował się Johnson przed Taylorem i Kucharczykiem.

Nikita Johnson

Nikita Johnson

Mniej więcej w połowie wyścigu doszło do ostatniej tego dnia kolizji. Kolejną neutralizację zapewnili James Roe i Niels Koolen, którzy zderzyli się na 21. okrążeniu. Po tym wypadku kierowcy przez dłuższy czas podróżowali za samochodem bezpieczeństwa, bo obsługa toru miała problem ze ściągnięciem samochodu Roe.

Pierwszych trzech kierowców jechało jednak jak w transie. Linię mety na pierwszym miejscu przeciął Johnson. Tuż za nim dojechał Taylor, a Kucharczyk był trzeci. Miejsce Tymka tym bardziej zasługuje na uznanie, że nasz kierowca nie miał wcześniej okazji zapoznać się z ulicznym torem i odbył niewiele jazd treningowych.  

Kolejny wyścig Indy NXT z udziałem Polaka odbędzie się za dwa tygodnie w Arlington w stanie Teksas.

Wyniki:

ZAWODY

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica Mph Boksy Punkty Nie ukończył
1
N. Johnson Cape Motorsports
 21 42

-

   81.432   54  
2
M. Taylor Andretti Global
 28 42

+0.699

0.6990

 0.699 81.415   41  
3
T. Kucharczyk HMD Motorsports
 71 42

+5.506

5.5055

 4.807 81.298   35  
4
S. Murray Andretti Global
 27 42

+6.086

6.0860

 0.581 81.284   32  
5
L. Hughes Andretti Global
 26 42

+7.182

7.1821

 1.096 81.257   30  
Pełne wyniki

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Kucharczyk pojedzie w Indy NXT

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Odeszła legenda Lancii

WRC
WRC
Odeszła legenda Lancii

Cadillac upamiętnił mistrza

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Cadillac upamiętnił mistrza

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Tymoteusz Kucharczyk

Kuchaczyk w Indy NXT

Wyścigi
Wyścigi
Kuchaczyk w Indy NXT

Kucharczyk pojedzie w Indy NXT

Indy Lights
Indy Lights
News
Kucharczyk pojedzie w Indy NXT

Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Funkcja
Inne serie wyścigowe
Funkcja
Inne serie wyścigowe
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo

Najnowsze wiadomości

Kucharczyk wywalczył podium na Florydzie

Indy Lights
IndL Indy Lights
St. Petersburg
Kucharczyk wywalczył podium na Florydzie

Odeszła legenda Lancii

WRC
WRC WRC
Odeszła legenda Lancii

Cadillac upamiętnił mistrza

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Cadillac upamiętnił mistrza

Rovanpera nie zniechęca się

Wyścigi
race Wyścigi
Rovanpera nie zniechęca się