Choć celem Kucharczyka był awans do Formuły 2, ograniczenia budżetowe uniemożliwiły realizację tego planu. Starty w Indy NXT są jednak świadomym wyborem i ambitnym krokiem rozwojowym jego kariery.

Indy NXT pełni taką samą rolę dla IndyCar, co Formuła 2 dla Formuły 1. Jest to ostatnia seria wyścigowa przed amerykańskim wyścigowym szczytem, a jej celem jest dostarczanie młodych talentów do najbardziej prestiżowych mistrzostw bolidów jednomiejscowych w USA.

Otwierająca sezon Indy NXT 2026 runda w St. Petersburgu na Florydzie zakończyła się szczęśliwie dla Polaka. W dość często przerywanym wyścigu, 20-latek reprezentujący zespół HMD Motorsport, zajął świetne trzecie miejsce.

Kucharczyk miał za sobą udane kwalifikacje, w których był trzeci w swojej grupie, co dało mu piąte pole startowe do niedzielnego wyścigu.

Mistrz Euroformuły Open zaliczył bardzo udany start i już na pierwszym okrążeniu przebił się na trzecią pozycję, jednak na torze szybko pojawiła się żółta flaga po zamieszaniu spowodowanym przez Jacka Beetona.

Na prowadzaniu znalazł się Nikita Johnson, którego od Kucharczyka oddzielał Max Taylor. Na szóstym okrążeniu doszło do kolejnej neutralizacji, po tym jak Carson Etter wylądował w barierach w ósmym zakręcie.

Nie minął nawet kwadrans, a doszło do kolejnego wypadku, który wywołał samochód bezpieczeństwa. Tym razem z barierami okalającymi tor spotkał się z Nicholas Monteiro. Pierwsza trójka była jednak niezagrożona i na prowadzaniu znajdował się Johnson przed Taylorem i Kucharczykiem.

Nikita Johnson

Mniej więcej w połowie wyścigu doszło do ostatniej tego dnia kolizji. Kolejną neutralizację zapewnili James Roe i Niels Koolen, którzy zderzyli się na 21. okrążeniu. Po tym wypadku kierowcy przez dłuższy czas podróżowali za samochodem bezpieczeństwa, bo obsługa toru miała problem ze ściągnięciem samochodu Roe.

Pierwszych trzech kierowców jechało jednak jak w transie. Linię mety na pierwszym miejscu przeciął Johnson. Tuż za nim dojechał Taylor, a Kucharczyk był trzeci. Miejsce Tymka tym bardziej zasługuje na uznanie, że nasz kierowca nie miał wcześniej okazji zapoznać się z ulicznym torem i odbył niewiele jazd treningowych.

Kolejny wyścig Indy NXT z udziałem Polaka odbędzie się za dwa tygodnie w Arlington w stanie Teksas.

Wyniki:

ZAWODY Wszystkie statystyki Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica Mph Boksy Punkty Nie ukończył 1 N. Johnson Cape Motorsports 21 42 - 81.432 54 2 M. Taylor Andretti Global 28 42 +0.699 0.6990 0.699 81.415 41 3 T. Kucharczyk HMD Motorsports 71 42 +5.506 5.5055 4.807 81.298 35 4 S. Murray Andretti Global 27 42 +6.086 6.0860 0.581 81.284 32 5 L. Hughes Andretti Global 26 42 +7.182 7.1821 1.096 81.257 30