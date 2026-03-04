Zajmując w ubiegły weekend trzecie miejsce w otwierającym sezon amerykańskiej serii wyścigu w St. Petersburgu na Florydzie, polski kierowca otworzył nowy rozdział w swojej karierze.

Indy NXT pełni taką samą rolę dla IndyCar, co Formuła 2 dla Formuły 1 i jest to ostatnia seria wyścigowa przed amerykańskim wyścigowym szczytem.

Dostałem szansę i nie mogę jej teraz zmarnować - Tymek Kucharczyk

Reprezentujący zespół HMD Motorsport Kucharczyk popisał się w niedzielę znakomitym tempem i po świetnym starcie utrzymał do mety miejsce na podium. Wynik tym bardziej zasługuje na uznanie, że nasz kierowca nie miał wcześniej okazji zapoznać się z ulicznym torem i odbył niewiele jazd treningowych.

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

Jeszcze przed rundą na Florydzie Kucharczyk wystąpił w podcaście Mateusza Kusznierewicza „Power Walk - podcast w ruchu”, w którym opowiedział o tym jak wyglądała jego droga do wyścigowego bolidu oraz jakie ma plany na przyszłość.

20-latek opowiedział w nim m.in. o przeprowadzce do USA i nawiązaniu współpracy z nowym zespołem, co jest ogromną zmianą w jego życiu.

Podczas spaceru opowiedział też o kulisach życia kierowcy wyścigowego, wspominając o mentorskiej roli Roberta Kubicy oraz kluczowym wsparciu rodziny, które umożliwiło mu wejście do wyścigowej elity. Cała rozmowa, do wysłuchania której serdecznie zapraszamy, jest udostępniona pod tekstem.

Kucharczyk jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących młodych polskich kierowców wyścigowych. Po raz pierwszy wsiadł do gokarta w wieku zaledwie 4 lat. Przez kolejną dekadę rywalizował w profesjonalnych zawodach kartingowych – najpierw w Polsce, a następnie we Włoszech - w najbardziej prestiżowych seriach, w każdej kategorii wiekowej potwierdzając swój talent i determinację.

W 2022 roku wygrał Richard Mille Young Talent Academy, co zapewniło mu miejsce w Hiszpańskiej Formule 4 w zespole MP Motorsport. W 2023 roku zadebiutował w GB3 Championship z Douglas Motorsport, a rok później – już w barwach Hitech Pulse-Eight – triumfował w 4 wyścigach i 11 razy stawał na podium, walcząc o mistrzostwo do końca sezonu.

Tymek Kucharczyk, HMD Motorsport

W 2025 roku sięgnął po mistrzostwo Euroformula Open Championship, wygrywając tytuł w dramatycznym finale na torze Monza różnicą zaledwie 0.001 sekundy.

W sezonie 2026 będzie pierwszym Polakiem, który wystartuje w serii Indy NXT, stawiając kolejny krok w kierunku F1 i największych sportowych marzeń.

Kolejny wyścig Indy NXT z udziałem Polaka odbędzie się 15 marca w Arlington w stanie Teksas.