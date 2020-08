125 okrążeń Johnsona

Za trzecim razem udało się doprowadzić do jazd siedmiokrotnego mistrza NASCAR Cup Series Dallarą DW12. Kwietniowe testy Johnsona z Arrow McLaren SP w Barber Motorsports Park zostały odwołane. Pierwsza próba w zespole Ganassiego również nie doszła do skutku, ponieważ utytułowany kierowca zachorował na COVID-19.

Johnson jeździł Dallarą Felixa Rosenqvista. Scott Dixon pełnił rolę trenera. Najpierw przewiózł debiutanta po torze osobowym samochodem. Pokazał punkty hamowania i miejsca, gdzie można zyskać czas. W ciągu dnia obydwaj kierowcy porównywali swoje onboardy.

- Ubiegłej nocy przyjechałem z Kolorado i żeby zasnąć, musiałem zażyć środek usypiający. Czułem, że dzisiaj jest Boże Narodzenie, a wczoraj była Wigilia! - powiedział Jimmie Johnson po wykorzystaniu pięciu kompletów "czarnych" Firestone. - Co za dzień! Dużo wspaniałych doświadczeń! Wielkie podziękowania dla Chip Ganassi Racing, Scotta Dixona, Chipa, wszystkich zaangażowanych na testach. Dla mnie był to szok - naprawdę wspaniałe doświadczenie.

44-latek zapowiedział, że przemyśli sprawę, jeżeli będzie tracił 4 sekundy do uczestników GMR Grand Prix. Nie podano czasów Kalifornijczyka, ale dyrektor zespołu, Mike Hull stwierdził, że Johnson absolutnie byłby w grze. - Do tego momentu wykonaliśmy naszą pracę. Przyjrzeliśmy się dokładnie, jakie ma możliwości. Jego czasy były bardzo konkurencyjne. Teraz on musi podjąć pewne decyzje.

Jimmie Johnson zalicza pożegnalny sezon w Monster Energy NASCAR Cup Series. W przyszłym roku zapowiedział starty w innych seriach. Pod uwagę wchodzą wybrane rundy IndyCar.