17 wyścigów IndyCar w 2021

Zaplanowano 17 wyścigów - po sześć na torach drogowych i ulicznych, pięć na owalach.

Wypadły z kalendarza Iowa Speedway, Richmond Raceway i Circuit of the Americas. Texas Motor Speedway i Detroit goszczą podwójne rundy. Nowość stanowi uliczny tor w Nashville. Drugi wyścig na drogowym torze wewnątrz IMS będzie połączony z Brickyard 400.

KALENDARZ NTT INDYCAR SERIES 2021

7.3 St. Petersburg

11.4 Barber Motorsports Park

18.4 Long Beach

1-2.5 Texas Motor Speedway

15.5 Indianapolis Motor Speedway Road Course

30.5 Indianapolis 500

12-13.6 Detroit

20.6 Road America

4.7 Mid-Ohio Sports Car Course

11.7 Toronto

8.8 Nashville

14.8 Indianapolis Motor Speedway Road Course

21.8 World Wide Technology Raceway

12.9 Portland International Raceway

19.9 WeatherTech Raceway Laguna Seca