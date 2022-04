Marco Andretti powróci na swój ulubiony tor reprezentując barwy Andretti Autosport-Honda. Amerykanin zdobył na Indianapolis pole position w 2020 roku, a następnie zajął drugie miejsce.

Do Chip Ganassi dołączy Tony Kanaan, który wygrał prestiżowy wyścig w 2013 roku. O tytuł Rookie of the Year powalczy wielokrotny mistrz NASCAR Jimmy Johnson oraz Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco, Christian Lundgaard, David Malukas, Kyle Kirkwood i Callum Illot,

Potwierdzeni zostali również inny pełnoetatowi kierowcy, którzy w przeszłości wygrywali Indy 500: Will Power, Alexander Rossi, Helio Castroneves, Simon Pegenaud i Takuma Sato.

Ponadto do IndyCar na chwilę powróci Juan Pablo Montoya, który będzie reprezentował barwy Arrow McLaren SP-Chevrolet.

Testy będą trwały od środy do czwartku, 20-21 kwietnia.

Potwierdzone zgłoszenia do 106. wyścigu Indianapolis 500:

Team Penske-Chevrolet

2 - Josef Newgarden

3 – Scott McLaughlin

12 - Will Power

Chip Ganassi Racing-Honda

8 – Marcus Ericsson

9 - Scott Dixon

10 - Alex Palou

48 - Jimmie Johnson

XX - Tony Kanaan

Andretti Autosport-Honda

26 - Colton Herta

27 - Alexander Rossi

28 – Romain Grosjean

29 – Devlin DeFrancesco

98 - Marco Andretti

Meyer Shank Racing-Honda

06 – Helio Castroneves

60 - Simon Pagenaud

Arrow McLaren SP-Chevrolet

5 - Patricio O'Ward

6 - Juan Pablo Montoya

7 - Felix Rosenqvist

Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda

15 - Graham Rahal

30 – Christian Lundgaard

45 – Jack Harvey

Ed Carpenter Racing-Chevrolet

20 – Conor Daly

21 – Rinus VeeKay

33 - Ed Carpenter

Dale Coyne Racing-Honda

18 – David Malukas

51 – Takuma Sato

AJ Foyt Racing-Chevrolet

4 - Dalton Kellett

11 - JR Hildebrand

14 – Kyle Kirkwood

Juncos Hollinger-Chevrolet

77 – Callum Ilott

Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet

23 – Santino Ferrucci

24 – Sage Karam