33 zgłoszenia w Indianapolis 500

James Davison i Ben Hanley uzupełnili listę do pełnej pojemności pola startowego. Prymatu broni Simon Pagenaud. Dallarę z numerem 66 poprowadzi Fernando Alonso, trzeci raz obecny w kultowej imprezie na Brickyard. W 2017 Hiszpan odpadł po awarii silnika, w 2019 nie zakwalifikował się do wyścigu. Inżynierem Alonso będzie Craig Hampson.

17 kierowców korzysta z silnika Chevroleta, 16 z Hondy. Na liście widnieje pięciu debiutantów - Oliver Askew, Dalton Kellett, Pato O’Ward, Álex Palou i Rinus "VeeKay" van Kalmthout. Byli zwycięzcy Indy stanowią niemal jedną czwartą stawki (Hélio Castroneves, Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan, Simon Pagenaud, Will Power, Alexander Rossi, Takuma Sato).

Jutro o 11.00 czasu wschodnioamerykańskiego rozpoczyna się dwugodzinny trening dla weteranów na owalu. Następnie tor przejmą na dwie godziny rookies i kierowcy, którzy wracają po przerwie. Kolejne dwie godziny przeznaczono dla wszystkich zgłoszonych.

Treningi będą kontynuowane w czwartek i piątek. W sobotę po dwóch półgodzinnych sesjach dla grup 1 i 2, o godz. 13.15 ruszą kwalifikacje. Sesję Fast Nine zaplanowano w niedzielę o 13.15. Końcowy trening odbędzie się w piątek, 21 sierpnia. Dwa dni później o 14.30 rozpocznie się wyścig.

Indianapolis 500 pierwszy raz odbędzie się w innym miesiącu niż maj - pierwszy raz bez udziału kibiców.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Team Penske

1 Josef Newgarden (USA)

3 Hélio Castroneves (BR)

12 Will Power (AUS)

22 Simon Pagenaud (F)

A. J. Foyt Enterprises

4 Charlie Kimball (USA)

14 Tony Kanaan (BR)

41 Dalton Kellett (CDN)

Arrow McLaren SP

5 Patricio O'Ward (MEX)

7 Oliver Askew (USA)

66 Fernando Alonso (E)

Chip Ganassi Racing

8 Marcus Ericsson (S)

9 Scott Dixon (NZ)

10 Felix Rosenqvist (S)

Rahal Letterman Lanigan Racing

15 Graham Rahal (USA)

30 Takuma Sato (J)

45 Spencer Pigot (USA)

Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan

18 Santino Ferrucci (USA)

Ed Carpenter Racing

20 Ed Carpenter (USA)

21 Rinus van Kalmthout (NL)

47 Conor Daly (USA)

Dreyer & Reinbold Racing

24 Sage Karam (USA)

67 J. R. Hildebrand (USA)

Andretti Autosport

26 Zach Veach (USA)

27 Alexander Rossi (USA)

28 Ryan Hunter-Reay (USA)

29 James Hinchcliffe (CDN)

Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing and Byrd Belardi

51 James Davison (AUS)

Dale Coyne Racing with Team Goh

55 Álex Palou (E)

Carlin

59 Max Chilton (GB)

Meyer Shank Racing with Andretti Technologies

60 Jack Harvey (GB)

DragonSpeed

81 Ben Hanley (GB)

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

88 Colton Herta (USA)

Andretti-Herta Autosport w/ Marco Andretti & Curb-Agajanian

98 Marco Andretti (USA)