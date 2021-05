35 zgłoszeń w Indianapolis 500

Dale Coyne Racing wycofał zgłoszenie trzeciej Dallary, prowadzonej przez Ricka Ware podczas kwietniowego Open Test na IMS.

W stawce widnieje dziewięciu zwycięzców Indianapolis 500 - Hélio Castroneves (3 wygrane), Juan Pablo Montoya (2), Takuma Sato (2), Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Simon Pagenaud i Will Power, trzech debiutantów - Scott McLaughlin, Pietro Fittipaldi i RC Enerson.

Trzynastu kierowców pochodzi z USA, po trzech z Brazylii i Wielkiej Brytanii, dwóch z Kanady, Szwecji, Francji i Nowej Zelandii. Chevrolet zaopatrzy w silniki 18 samochodów, Honda 17.

Pierwszy trening we wtorek, 18 maja potrwa od godz. 10.00 do 18.00.

LISTA ZGŁOSZEŃ

1 JR Hildebrand (A.J. Foyt Enterprises)

2 Josef Newgarden (Team Penske)

3 Scott McLaughlin (Team Penske)

4 Dalton Kellett (A.J. Foyt Enterprises)

5 Pato O'Ward (Arrow McLaren SP)

06 Hélio Castroneves (Meyer Shank Racing)

7 Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP)

8 Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing)

9 Scott Dixon (Chip Ganassi Racing)

10 Álex Palou (Chip Ganassi Racing)

11 Charlie Kimball (A.J. Foyt Enterprises)

12 Will Power (Team Penske)

14 Sébastien Bourdais (A.J. Foyt Enterprises)

15 Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing)

16 Simona De Silvestro (Paretta Autosport)

18 Ed Jones (Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan)

20 Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing)

21 Rinus van Kalmthout (Ed Carpenter Racing)

22 Simon Pagenaud (Team Penske)

24 Sage Karam (Dreyer & Reinbold Racing)

25 Stefan Wilson (Andretti Autosport)

26 Colton Herta (Andretti Autosport with Curb-Agajanian)

27 Alexander Rossi (Andretti Autosport)

28 Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport)

29 James Hinchcliffe (Andretti Steinbrenner Autosport)

30 Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing)

45 Santino Ferrucci (Rahal Letterman Lanigan Racing)

47 Conor Daly (Ed Carpenter Racing)

48 Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing)

51 Pietro Fittipaldi (Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing)

59 Max Chilton (Carlin)

60 Jack Harvey (Meyer Shank Racing)

75 Richard Clayton Enerson (Top Gun Racing)

86 Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP)

98 Marco Andretti (Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian)