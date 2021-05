46-latek najszybszy w Indy

46-letni Brazylijczyk zastępujący na owalach Jimmiego Johnsona, "TK" przejechał Indianapolis Motor Speedway ze średnią 362,651 km/h. Conor Daly stracił do kierowcy Ganassiego 0,0170 sekundy. Trzeci w wynikach, Santino Ferrucci rozbił Dallarę i po urazie lewej nogi został przewieziony do szpitala. .

W 3 minucie wywieszono żółtą flagę. Trójka kierowców Rahal Letterman Lanigan Racing wolno jechała na prostej start/meta. Zespół zaplanował sesję zdjęciową - podobnie jak we wtorek Team Penske.

Scott McLaughlin i Simona De Silvestro zwolnili na Turn 4. Nie zdążył wyhamować Colton Herta, który zaliczył kontakt z Dallarą McLaughlina i uderzył prawą stroną w barierę.

- Jechałem 220 (mil/h), a ci idioci jechali 170 zajmując cały tor. To po prostu absurdalne. To nie jest miejsce na takie niespodzianki - powiedział Colton Herta.

Trójkę RLL - Takumę Sato, Grahama Rahala i Santino Ferrucciego - ukarano półgodzinnym postojem na początek piątkowego treningu.

Will Power wyjechał z wentylatorem przymocowanym do kokpitu - i zgubił wentylator, gdy wrócił na pit lane. Scott Dixon zszedł do 40,0595, nim po 2,5 godzinie wywieszono żółtą flagę, Inspekcja toru trwała 20 minut.

Josef Newgarden przejął P1 wynikiem 40,0204. Conor Daly poprawił na 39,9565. Na 44 okrążeniu Santino Ferrucci uzyskał 40,0139, co oznaczało awans na P2. Sześć okrążeń później kierowca RLL zaliczył kraksę na Turn 2.

Żółta flaga wisiała przez 14 minut. 55 minut przed końcem Tony Kanaan popisał się czasem 39,9395. Bez cienia aerodynamicznego najszybszy był Jack Harvey. Anglikowi zmierzono średnią 357,419 km/h.

Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

TRENING 4

1. Tony Kanaan (Ganassi) 39,9395

2. Conor Daly (Carpenter) 39,9565

3. Santino Ferrucci (Rahal Letterman Lanigan) 40,0139

4. Josef Newgarden (Penske) 40,0204

5. Scott Dixon (Ganassi) 40,0595

6. Rinus van Kalmthout (Carpenter) 40,1054

7. Hélio Castroneves (Meyer Shank) 40,1082

8. Marcus Ericsson (Ganassi) 40,1296

9. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) 40,1370

10. Colton Herta (Andretti w/ Curb-Agajanian) 40,1887

11. Álex Palou (Ganassi) 40,2362

12. Ryan Hunter-Reay (Andretti) 40,2599

13. Scott McLaughlin (Penske) 40,2701

14. Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 40,2986

15. Will Power (Penske) 40,3172

16. Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP) 40,3228

17. Jack Harvey (Meyer Shank) 40,3378

18. Marco Andretti (Andretti Herta-Haupert w/ Marco & Curb-Agajanian) 40,4270

19. Ed Jones (Coyne w/ Vasser Sullivan) 40,4306

20. Ed Carpenter (Carpenter) 40,4601

21. Alexander Rossi (Andretti) 40,4655

22. Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP) 40,4705

23. Simon Pagenaud (Penske) 40,4741

24. Dalton Kellett (Foyt) 40,5540

25. Stefan Wilson (Andretti) 40,5763

26. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) 40,5866

27. Pietro Fittipaldi (Coyne w/ RWR) 40,6134

28. Sage Karam (Dreyer & Reinbold) 40,6483

29. Charlie Kimball (Foyt) 40,6778

30. JR Hildebrand (Foyt) 40,6922

31. Simona De Silvestro (Paretta) 40,7404

32. James Hinchcliffe (Andretti Steinbrenner) 40,7569

33. Max Chilton (Carlin) 40,8183

34. Sébastien Bourdais (Foyt) 40,9321

35. RC Enerson (Top Gun) 41,3899

Conor Daly, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images