Alonso: Ciężko będzie wygrać

Dwukrotny mistrz świata Formuły 1, który w przyszłym roku, po dwuletniej przerwie, wraca do królowej sportów motorowych i będzie jeździł dla Renault, potrzebuje jedynie zwycięstwa w Indy 500, po wygranych w GP Monako i Le Mans, by zrealizować swoje marzenie. To już jego trzecia próba.

W tym roku zakwalifikował się dopiero na 26 miejscu.

- Przyjechałem tu, aby wygrać. Chcę zwyciężyć, co jest ogromnym wyzwaniem - powiedział Alonso. - Mogłem pojechać do Barcelony, aby być z Renault, ale przybyłem tutaj, podejmując się tego zadania, jak na Dakarze.

- Wiem, jak trudna jest rywalizacja tutaj, co widzieliśmy w kwalifikacjach, ale nie zmienia to moich perspektyw na ten wyścig.

Przyznaje, że jego szanse na sukces ograniczył wypadek, do którego doszło podczas drugiej sesji treningowej.

- W moim przypadku na pozycje startową wpłynął wypadek. Musieliśmy odbudować samochód i nieco ostrożniej podeszliśmy do naszej pracy.

- Mamy wiele do zrobienia w tym wyścigu, wiem o tym, ale będziemy próbowali i może szczęście się do nas uśmiechnie - zakończył.