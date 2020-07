Binotto rozmawia z Penske

Na początek firma z Maranello dostarczałaby 2,4-litrowe, hybrydowe silniki V6 biturbo - obok Chevroleta i Hondy. Właściciel NTT IndyCar Series, Roger Penske rozmawia tylko z jednym nowym producentem.

- Koncentrujemy się na Ferrari - powiedział 83-latek. - Jestem z nimi w bezpośrednim kontakcie. Przez ostatnie kilka dni odpowiadałem na pytania Mattii Binotto. Oni bardzo poważnie przyglądają się tej możliwości. Jako team jeszcze nie rywalizowali w tej kategorii.

Stany są największym rynkiem dla marki Ferrari i myślę, że to dla nich prawdziwa szansa. Byłby to również początek włączenia ich do IndyCar Series. Na razie pracujemy nad tematem dostarczania silników.

Było już dużo rozmów Ferrari z ludźmi z IndyCar. Oni wybrali się do Dallary, więc nie są to puste dyskusje. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, ale codziennie nad tym pracuję.