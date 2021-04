Bourdais najszybszy w czwartek

Deszcz przerwał sesję dla weteranów o godz. 12.31. Do piętnastej nawierzchnia przeschła, ale przytrafiła się ulewa, a o wpół do piątej znowu zaczęło padać. Zieloną flagą machnięto o 18.03. Jazdy zostały przedlużone do godz. 19.15.

Sprawdzian wymagał przejechania 10 okrążeń ze średnią 205-210 mil/h, następnie 15 okrążeń w tempie 210-215 mil/h i piętnastu powyżej 215 mil/h.

Pół godziny przed końcem zarządzono przerwę na inspekcję toru. Po zakończeniu trzeciej fazy, 11 minut przed flagą w szachownicę Hélio Castroneves zszedł do 40,7398.

Minutę później Sébastien Bourdais wykorzystal cień aerodynamiczny za Fittipaldim i Chiltonem, uzyskując najlepszy czas dnia - 40,1022 (średnia 361,180 km/h).

Sześć minut przed upływem czasu Sage Karam jadący za Daltonem Kellettem, awansował na P2 (40,5317).

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

ROP / REFRESHER

1. Sébastien Bourdais (Foyt) 40,1022

2. Sage Karam (Dreyer & Reinbold) 40,5317

3. Hélio Castroneves (Meyer Shank) 40,7061

4. James Hinchcliffe (Andretti Steinbrenner) 40,9140

5. Ed Jones (Coyne w/Vasser-Sullivan) 40,9813

6. Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP) 41,0754

7. Simona De Silvestro (Paretta) 41,1095

8. Dalton Kellett (Foyt) 41,3136

9. Pietro Fittipaldi (Coyne w/RWR) 41,3964

10. Max Chilton (Carlin) 41,4817

11. Cody Ware (Coyne) 41,8846

Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images