Coyne zwolnił Bourdaisa

Dale Coyne wytłumaczył decyzję sytuacją budżetową. Nie udało się doprowadzić do umowy ze sponsorem i zespół z Illinois poszukuje kierowcy z wkładem finansowym.

Bourdais pochodzący z Le Mans, po czterech mistrzowskich tytułach w Champ Car trafił do F1 (2008), ale opuścił Toro Rosso w trakcie sezonu 2009. Dale Coyne przyjął Francuza do IRL na sezon 2011, a następnie zaangażował go ponownie na 2017. Od dwóch lat zgłoszenie Bourdaisa wspierali Jimmy Vasser i James Sullivan.

Siódmy w końcowej punktacji 2018, Sébastien Bourdais ukończył tegoroczne mistrzostwa na 11 pozycji. 40-latek posiada w dorobku sześć zwycięstw w 122 startach w IndyCar. W Champ Car wygrał 31 wyścigów.

Jeżeli Coyne zatrudni debiutanta, nowym liderem teamu zostanie Santino Ferrucci, o 19 lat młodszy od Bourdaisa.