Po rozpoczęciu wyścigu z pierwszego rzędu i utrzymywaniu się za Coltonem Hertą podczas pierwszego stintu, ekipa Chip Ganassi Racing-Honda ściągnęła Dixona na pit stop jedno okrążenie wcześniej niż zespół Andretti i chociaż Herta po swoim zjeździe wciąż był na czele, to szybka praca mechaników Dixona i mocne kółko wyjazdowe oznaczały, że z przewagą bardziej rozgrzanych opon zdołał wyprzedzić rywala w zakręcie numer jeden. Przez resztę wyścigu nie oddał już prowadzenia i choć przekroczył linię mety z przewagą zaledwie 0,8 sekundy, to przed ostatnim okrążeniem utrzymywał różnicę na poziomie dwóch sekund nad Hertą.

52 zwycięstwo Dixona nie tylko zrównuje go z Mario Andrettim, ale także przedłuża jego passę sezonów w IndyCar z przynajmniej jednym zwycięstwem w każdej z jego dotychczasowych dwudziestu kampanii, w tym w osiemnastu z rzędu. Rekordzistą wszech czasów pozostaje AJ Foyt, który stał na najwyższym stopniu podium piętnaście razy więcej.

- To niesamowite, że zrównałem się z Mario - powiedział Nowozelandczyk, który w przyszłym tygodniu kończy 42 lata. - Cieszę się również, że zarówno on, jak i AJ Foyt są obecni na padoku i możemy z nimi porozmawiać. Wspaniale być częścią tej grupy.

- Za nami trudny wyścig, ale kończymy passę bez zwycięstwa, co jest fantastyczne - dodał. - To był całkiem fajny rok dla naszego numeru 9, ale wciąż szkoda mi tego, co wydarzyło się na Indy500. Powrót do grona zwycięzców jest dobry i wielkie podziękowania dla Hondy, że tak łatwo udało nam się pokonać tyle kilometrów. Mam nadzieję, że to początek pasma sukcesów. Zespół pracował na to bardzo ciężko.

