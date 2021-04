Drugie pole position O'Warda

Drugi raz najszybszy w kwalifikacjach IndyCar, Meksykanin z Arrow McLaren SP wyprzedził w Firestone Fast Six Alexandra Rossiego, Álexa Palou, Willa Powera, Scotta Dixona i Marcusa Ericssona.

W grupie 1 Palou poprawił rekord toru na 1.05,9032. Rywalizację grupy 2 przerwano w 3 minucie czerwoną flagą. James Hinchcliffe czołowo uderzył w opony na Turn 5, Sesję wznowiono na ostatnie 5 minut. 25 sekund przed końcem Felix Rosenqvist wpadł w żwir na zakręcie 17.

Pato O'Ward (1.06,0696) okazał się szybszy o 0,0013 sekundy od Romaina Grosjeana. Rosenqvistowi, piątemu w wynikach, skreślono najlepsze dwa czasy za spowodowanie żółtej flagi. Do szóstki awansował Colton Herta.

W drugiej rundzie O'Ward ustanowił nowy rekord toru - 1.05,5019. Will Power zajął drugie miejsce ze stratą 0,0207 sekundy. Romainowi Grosjeanowi zabrakło 0,0690 s, by awansować do szóstki. Debiutant wystartuje z czwartego rzędu, mając obok siebie Josefa Newgardena - zwycięzcę trzech z ostatnich pięciu edycji GP of Alabama.

Minutę przed końcem Firestone Fast Six Pato O'Ward uzyskał 1.05,8479. Alexander Rossi awansował do pierwszego rzędu po 1.05,9177.