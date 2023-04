Po starcie z Pole Position, Kyle Kirkwood prowadził podczas 53 z 85 okrążeń wyścigu Indycar w Long Beach, a także wygrał pomimo chwilowej utraty prowadzenia na rzecz Josefa Newgardena z Team Penske.

- To niesamowite, o mój Boże, co za dzień. Najspokojniejszy dzień od dwóch lat i to właśnie wygrana! Byłem zadowolony z pierwszego pola, ale teraz jestem w siódmym niebie. Mieliśmy wspaniały dzień jako zespół, a Romain trzymał mnie w napięciu - cieszył się Kirkwood na zakończenie wyścigu.

Podczas drugiego postoju kierowca Andretti Autosport uzyskał przewagę strategiczną zarówno nad Newgardenem, jak i Grosjeanem, po czym wrócił na prowadzenie, które utrzymał pewnie do końca zawodów.

Grosjean musiał zjechać do alei serwisowej przed swoim kolegą z drużyny, w odpowiedzi na pit stop Josefa Newgardena. W wyniku tej decyzji nie miał wystarczająco dużo paliwa, aby wykorzystać maksimum możliwości systemu push to pass.

- Kyle wykonał niesamowitą robotę w kwalifikacjach i w wyścigu. Nie popełnił żadnego błędu, który mógłbym wykorzystać. Mieliśmy świetną strategię, wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Musiałem zaoszczędzić dużo paliwa na ostatnim stincie. Miałem 188 sekund systemu push to pass do wykorzystania, ale nie pozwolono mi na to - przyznał na mecie Romain Grosjean.

Trzecie miejsce w wyścigu Indycar w Long Beach zajął Marcus Ericsson z ekipy Chip Ganassi Racing, który obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Colton Herta dotarł do mety na czwartym miejscu przed Alexem Palou.