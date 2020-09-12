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IndyCar / Mid-Ohio / Wiadomości

Dwa razy na Mid-Ohio

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Dwa razy na Mid-Ohio
Autor:

Ryan Hunter-Reay uzyskał najlepszy czas w treningu przed Honda Indy 200, podwójną rundą NTT IndyCar Series na Mid-Ohio Sports Car Course.

W 75-minutowej sesji Teksańczyk wyprzedził Willa Powera o 0,0918 sekundy. Kolejne wyniki należały do Alexandra Rossiego (+0,1265), Scotta Dixona (+0,1373), Santino Ferrucciego (+0,2579) i Josefa Newgardena (+0,3918).

Rossi prowadził po 1.06,9769. 10 minut przed końcem Simon Pagenaud wykorzystał "czerwone" Firestone, schodząc do 1.06,9525. Santino Ferrucci przebił wynikiem 1.06,5613.

Pięć minut przed flagą w szachownicę Will Power uzyskał 1.06,3952. Ryan Hunter-Reay przejął P1 po 1.06,3034. Alexander Rossi pojawił się na P3 (1.06,4299).

Poz. Kierowca Team Okr. Czas Strata
1 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 27 1'06.303  
2 Australia Will Power United States Team Penske 26 1'06.395 0.091
3 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 26 1'06.429 0.126
4 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 23 1'06.440 0.137
5 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 25 1'06.561 0.257
6 United States Josef Newgarden United States Team Penske 28 1'06.695 0.391
7 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 32 1'06.779 0.476
8 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 28 1'06.834 0.531
9 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 27 1'06.870 0.566
10 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 27 1'06.898 0.595
11 France Simon Pagenaud United States Team Penske 27 1'06.952 0.649
12 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 34 1'06.998 0.694
13 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 31 1'07.014 0.711
14 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 34 1'07.056 0.753
15 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 29 1'07.182 0.879
16 United Kingdom Jack Harvey United States Meyer Shank Racing 25 1'07.235 0.932
17 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 30 1'07.428 1.125
18 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 33 1'07.440 1.137
19 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 27 1'07.463 1.160
20 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 27 1'07.541 1.237
21 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 25 1'07.696 1.392
22 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 12 1'08.003 1.700
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 27 1'08.104 1.800
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O tym artykule

Serie IndyCar , Wyścigi
Wydarzenie Mid-Ohio
Kierowcy Ryan Hunter-Reay
Autor Janusz Śmiłowski

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