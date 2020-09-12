Dwa razy na Mid-Ohio
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Ryan Hunter-Reay uzyskał najlepszy czas w treningu przed Honda Indy 200, podwójną rundą NTT IndyCar Series na Mid-Ohio Sports Car Course.
W 75-minutowej sesji Teksańczyk wyprzedził Willa Powera o 0,0918 sekundy. Kolejne wyniki należały do Alexandra Rossiego (+0,1265), Scotta Dixona (+0,1373), Santino Ferrucciego (+0,2579) i Josefa Newgardena (+0,3918).
Rossi prowadził po 1.06,9769. 10 minut przed końcem Simon Pagenaud wykorzystał "czerwone" Firestone, schodząc do 1.06,9525. Santino Ferrucci przebił wynikiem 1.06,5613.
Pięć minut przed flagą w szachownicę Will Power uzyskał 1.06,3952. Ryan Hunter-Reay przejął P1 po 1.06,3034. Alexander Rossi pojawił się na P3 (1.06,4299).
|Poz.
|Kierowca
|Team
|Okr.
|Czas
|Strata
|1
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|27
|1'06.303
|2
|Will Power
|Team Penske
|26
|1'06.395
|0.091
|3
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|26
|1'06.429
|0.126
|4
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|23
|1'06.440
|0.137
|5
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|25
|1'06.561
|0.257
|6
|Josef Newgarden
|Team Penske
|28
|1'06.695
|0.391
|7
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|32
|1'06.779
|0.476
|8
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|28
|1'06.834
|0.531
|9
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|27
|1'06.870
|0.566
|10
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|27
|1'06.898
|0.595
|11
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|27
|1'06.952
|0.649
|12
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|34
|1'06.998
|0.694
|13
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|31
|1'07.014
|0.711
|14
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|34
|1'07.056
|0.753
|15
|Max Chilton
|Carlin
|29
|1'07.182
|0.879
|16
|Jack Harvey
|Meyer Shank Racing
|25
|1'07.235
|0.932
|17
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|1'07.428
|1.125
|18
|Zach Veach
|Andretti Autosport
|33
|1'07.440
|1.137
|19
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|27
|1'07.463
|1.160
|20
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|27
|1'07.541
|1.237
|21
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|25
|1'07.696
|1.392
|22
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|12
|1'08.003
|1.700
|23
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|27
|1'08.104
|1.800
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O tym artykule
|Serie
|IndyCar , Wyścigi
|Wydarzenie
|Mid-Ohio
|Kierowcy
|Ryan Hunter-Reay
|Autor
|Janusz Śmiłowski
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Dwa razy na Mid-Ohio
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