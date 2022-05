Marcus Ericsson z Chip Ganassi Racing wygrał 106. odsłonę Indianapolis 500 po czerwonej fladze w końcówce wyścigu, wywołanej przez wypadek Jimmiego Johnsona. Kraksa doprowadziła do tego, że losy Indy 500 miały się rozstrzygnąć na dwóch ostatnich okrążeniach.

Scott Dixon prowadził przez większość okrążeń, ale kara za przekroczenie prędkości w pitlane podczas ostatniego postoju zakończyła jego nadzieje na triumf.

Marcus Ericsson pokonał samochody Arrow McLaren SP Pato O’Warda i Felixa Rosenqvista podczas ostatniego przejazdu, a Tony Kanaan rozdzielił powyższą dwójkę, aby zająć trzecie miejsce na końcowych etapach wyścigu.

Scott Dixon poprowadził 33 samochody do zakrętu numer 1 po starcie z Pole Position przed Alexem Palou (Chip Ganassi Racing-Honda) i Rinusem VeeKaya (Ed Carpenter Racing-Chevy). Palou objął prowadzenie w trzecim zakręcie pierwszego okrążenia. Dixon wykonał swój pierwszy pitstop na 31., Palou na 32., a VeeKay na 33. okrążeniu.

Pierwsza neutralizacja miała miejsce na 39. kółku, gdy VeeKay wypadł z trasy, tracąc kontrolę nad tyłem swojego samochodu.

Palou przewodził stawce podczas restartu na 47. okrążeniu. Pato O'Ward przejął trzecie miejsce od Marcusa Ericssona tuż przed jedną czwartą dystansu.

Druga runda postojów rozpoczęła się, kiedy Callum Ilott rozbił swój samochód w zakręcie numer dwa.

Na półmetku prowadził Scott Dixon, a kolejne miejsca zajmowali: Daly, O’Ward, Ericsson, Kanaan, Ferrucci, Carpenter, Newgarden, Rosenqvist i Sato.

Na 106. okrążeniu Romain Grosjean obrócił swój samochód i uderzył ścianę wychodząc z drugiego zakrętu.

Scott Dixon zjechał do boksów po raz ostatni na 175. okrążeniu, jednak nie udało mu się odpowiednio wyhamować, w związku z czym nałożono na niego karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, która zepchnęła go na 26. miejsce.

Pato O'Ward powrócił na tor po ostatnim pit stopie za kolegą z drużyny Rosenqvistem. Marcus Ericsson wyprzedził obu tych zawodników i zaczął odjeżdżać, budując sobie przewagę w wysokości trzech sekund.

Jimmie Johnson mocno rozbił się na drugim zakręcie na sześć okrążeń przed końcem, co doprowadziło do czerwonej flagi. Podczas restartu Ericsson odskoczył od stawki. O'Ward zaatakował do pierwszego zakrętu, ale Ericsson go powstrzymał, co pozwoliło mu odnieść imponujący triumf w legendarnym Indy 500.