Ferrari wyklucza IndyCar

W zeszłym roku szef amerykańskiej serii - Roger Penske ujawnił, że trwają rozmowy z włoską ekipą o możliwych startach w IndyCar.

Szef zespołu z Maranello - Mattia Binotto faktycznie sprawdził możliwość realizacji takiego programu. Głównym celem miało być uniknięcie dużych zwolnień w Ferrari, w obliczu limitu budżetowego wprowadzonego w Formule 1. Chcieli w ten sposób skierować swoich ludzi do innych zadań.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, udało się uratować miejsca pracy. Część personelu Ferrari będzie teraz działała dla ich klienckiego zespołu Haas F1 Team. Dla ekipy Gene Haasa wygospodarowano pewną powierzchnię w Maranello. IndyCar natomiast nie wchodzi aktualnie w grę.

- Po kilku wewnętrznych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że w najbliższym czasie nie zgłosimy się do IndyCar - przekazał Mattia Binotto. - Może to być możliwie w perspektywie średnio lub długoterminowej. Natomiast teraz koncentrujemy nasze inwestycje na Formule 1.