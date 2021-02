Grosjean miał zaliczyć pełny sezon

Zapomnijmy o IndyCar - przekazał kierowcy Haasa menedżer Martin Reiss po dramatycznym wypadku na pierwszym okrążeniu Grand Prix Bahrajnu.

- Oczywiście, po takim szoku, po tak okropnym dniu można to zrozumieć - powiedział dzisiaj Romain Grosjean. - Potem pomyślałem jednak, że to nadal możliwe, że nadal chcę to zrobić.

Przed Imolą rozmawiałem z Dale'em Coynem i on złożył nam ofertę. Miałem zaliczyć pełne mistrzostwa IndyCar. Potem przytrafił się Bahrajn i przez chwilę myślałem, że umrę.

Będąc ojcem trojga dzieci muszę podejmować rozsądne decyzje. Wówczas nie czułem się na tyle komfortowo, żeby ryzykować owale, przynajmniej superspeedways - nie z powodu mnie, ale ze względu na moje dzieci i żonę. Mogą być opcje, którym się przyjrzę, jak Gateway, ale co do superspeedways naprawdę nie czuję, że mogę podjąc takie ryzyko ze względu na moje dzieci i żonę.

Na razie superspeedways nie ma na liście. Może w przyszłości, kto wie? Ale obecnie nie - bez wątpienia.