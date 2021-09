Grosjean dołączył do amerykańskiej serii po 10-latach spędzonych w Formule 1. 35-latek w swoim debiutanckim sezonie w IndyCar zdobył trzy razy miejsce na podium.

Dyrektor generalny zespołu, Michael Andretti jest bardzo zadowolony, że francuski kierowca dołączy do szeregów jego zespołu.

- Cieszymy się, że możemy powitać Romaina w rodzinie Andretti Autosport. Jego doświadczenie z pewnością przyda się w naszym zespole. Miał już imponujące CV przed przyjściem do IndyCar. To co udało mu się osiągnąć w jego debiutanckim sezonie, było co najmniej ekscytujące.

Kierowca z Genewy przyznał, że dołączenie do zespołu Andretti Autosport jest dla niego wielkim zaszczytem.

- Jestem dumny, że będę reprezentował barwy DHL. Ich żółty kolor na samochodam wyścigowych znam od bardzo dawna. Mam nadzieję, że razem odniesiemy duży sukces.

- Jednocześnie chciałbym podziękować Dale Coyne Racing za umożliwienie mi dołączenia do IndyCar. Wejście do tej serii dało mi możliwość ścigania się w jednym z najbardziej konkurencyjnych zespołów na świecie.

Oliver Boisson, obecny inżynier wyścigowy Grosjeana, przeniesie się wraz ze swoim kierowcą do nowej ekipy.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images