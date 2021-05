Hélio jest legendą

W 21 starcie (pierwszym poza Team Penske - w Meyer Shank Racing), Brazylijczyk nawiązał do sukcesów z 2001, 2002 i 2009 roku. 46-latek dołączył w statystykach do rekordzistów kultowego wyścigu - AJ Foyta, Ala Unsera i Ricka Mearsa. - Jesteś legendą - powiedział byłemu koledze z zespołu Will Power.

Było to najszybsze Indianapolis 500 w historii. Álex Palou, wyprzedzony przez Castronevesa na przedostatnim okrążeniu, finiszował jako drugi ze stratą 0,4928 sekundy i objął prowadzenie w NTT IndyCar Series. Simon Pagenaud odebrał Pato O'Wardowi trzecie miejsce na ostatnim kółku.

Will Power stracił moc na okrążeniu formującym i został zepchnięty na pit lane. Po starcie Colton Herta pozbawił prowadzenia Scotta Dixona. Od drugiego okrążenia liderował Rinus van Kalmthout.

Holender tankował po 31 okrążeniu. Ed Carpenter zgasił silnik w trakcie pit stopu. Gdy zjechał Herta, na czoło stawki wrócił Scott Dixon.

W drodze na pit stop Stefan Wilson wykonał obrót i uderzył w murek. W trakcie 33 okrążenia ukazała się żółta flaga. Dixon i Rossi musieli zjechać na dolewkę. W obydwu samochodach silnik nie chciał zapalić, co przyniosło stratę okrążenia.

Gdy wznowiono ściganie (45), Dixon widniał na 31, Rossi na 32 pozycji. Tony'ego Kanaana za dolewkę skierowano na koniec stawki. Max Chilton otrzymał drive through za przekroczenie limitu prędkości na pit lane.

Prowadzący Colton Herta został wyprzedzony przez van Kalmthouta i Daly'ego. Od 50 okrążenia liderował Conor Daly, dziewiętnasty na starcie.

Felixa Rosenqvista ukarano drive through po drugiej serii pit stopów. Daly stracił P1 na rzecz van Kalmthouta (103) i zaliczył nieudany postój. Problem z lewym tylnym kołem kosztował okrążenie kierowcę z Indiany.

Scott McLaughlin wykonał ratowanie przy zjeździe na pit lane. Na 119 okrążeniu powróciła żółta flaga. Graham Rahal po stopie zgubił lewe tylne koło i rozbił się na Turn 1. Koło uszkodziło nos Dallary Conora Daly'ego.

Po zielonej fladze Hélio Castroneves odebrał Palou pozycję lidera (125). Pato O'Ward minął Spidermana (127). Castroneves odzyskał P1 po tankowaniu Álexa Palou (148). Gdy zjechali Castroneves i O'Ward, liderem został Takuma Sato (151).

Drugi w klasyfikacji, Will Power stracił hamulce i wykonał obrót na stanowisku Simona Pagenauda. Castroneves ponownie prowadził na 169 okrążeniu, a ostatni raz tankował po 172 kółku. Simona De Silvestro kręciła się na pit lane.

Palou i Castroneves tasowali się na czwartym miejscu. Zjechali Hildebrand (186), Rosenqvist (193) i Sato (194). Castroneves spadł za Palou na 196 okrążeniu - i trzy kółka dalej przeprowadził decydujący atak. Za metą nie obyło się bez tradycyjnej dla Spidermana, wspinaczki na siatkę.

Race winner Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda celebrates his victory Photo by: Sam Cobb / Motorsport Images

Race winner Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda Photo by: Sam Cobb / Motorsport Images