Johnson u Ganassiego

Jak czytamy w komunikacie, obydwie strony oficjalnie zbadają możliwość zaliczenia przez Johnsona wszystkich wyścigów NTT IndyCar Series na torach drogowych i ulicznych w 2021 i 2022 roku.

W lipcu Chip Ganassi udostępnił Dallarę Johnsonowi na testy w Indianapolis i stwierdził, że możliwe jest wystawienie czwartego samochodu dla Kalifornijczyka. Stałymi kierowcami CGR są Scott Dixon, Felix Rosenqvist i Marcus Ericsson.

Jimmie Johnson, który za osiem dni ukończy 45 lat, zalicza ostatni sezon NASCAR Cup Series. Zwycięzca 83 pucharowych wyścigów nie zakwalifikował się do play-offu i zajmuje 17 miejsce w punktacji.

- Obecnie naszym celem jest doprowadzenie do startów Jimmiego w IndyCar - powiedział Chip Ganassi. - Planujemy program co najmniej na dwa sezony. Chcemy pokazać ludziom, że traktujemy sprawę poważnie. Uznaliśmy, że ważne jest sfinalizowanie naszego partnerstwa i stworzenie podstaw finansowych, aby urzeczywistnić ten program. Wyniki Jimmiego mówią same za siebie. Uważamy, że kierowca tego kalibru może tylko wzmocnić nasz team.