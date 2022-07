McLaren buduje nową grupę kierowców

Chip Ganassi Racing ogłosił we wtorek, że wykorzystał opcję zawartą w umowie i zatrzyma w składzie Alexa Palou do końca sezonu NTT IndyCar Series 2023.

Chwilę później na Twitterze Palou napisał: - Niedawno dowiedziałem się z mediów, że dziś po południu, bez mojej zgody, Chip Ganassi Racing wydał komunikat prasowy ogłaszając, że będę jeździł dla CGR w 2023 roku. Jeszcze bardziej zaskakujące było to, że komunikat zawierał „cytat” z moją wypowiedzią.

- Nie zatwierdziłem tej informacji prasowej i nie byłem autorem tej wypowiedzi. Jak niedawno poinformowałem CGR, z powodów osobistych nie zamierzam kontynuować pracy w tym zespole po 2022 roku - dodał. - Pomijając niefortunne wydarzenia tego wieczoru, mam wielki szacunek dla ekipy CGR i razem mocno zakończymy ten sezon.

Chwilę później McLaren F1 na swoim koncie twitterowym ogłosił „¡Hola Alex! McLaren Racing wita mistrza IndyCar Alexa Palou w szeregach swoich kierowców od 2023 roku. Zespół kontynuuje tworzenie utalentowanej grupy we wszystkich seriach wyścigowych, w których uczestniczy.

- Nasza pełna lista kierowców we wszystkich seriach zostanie potwierdzona w odpowiednim czasie - dodali.

W późniejszym komunikacie prasowym McLaren Racing można przeczytać: - Oprócz swoich obowiązków wyścigowych w przyszłym roku, Palou dołączy również do McLaren F1 Team w ramach programu testowego z wykorzystaniem samochodu F1 MCL35M z 2021 roku, wraz z kolegami Pato O'Wardem i Coltonem Hertą.

Palou powiedział: - Jestem niezwykle podekscytowany dołączeniem do grupy kierowców tak wspaniałego zespołu jak McLaren. Cieszę się też z możliwości pokazania, co potrafię zrobić za kierownicą samochodu Formuły 1 i patrząc na to, jakie drzwi może to otworzyć.

- Chcę podziękować wszystkim w Chip Ganassi Racing za wszystko, co dla mnie zrobili - podkreślił.

Zak Brown, dyrektor generalny McLarena skomentował: - Zawsze mówiliśmy, że chcemy mieć w McLarenie najlepsze talenty i to ekscytujące, że możemy dopisać Alexa do tej listy. Z niecierpliwością czekam również na to, aby zobaczyć go za kierownicą bolidu Formuły 1 w ramach naszego programu Testing of Previous Cars, obok Pato O'Warda i Coltona Herty.

- Alex jest niesamowicie utalentowanym kierowcą, który wygrywał w każdej serii, w której się ścigał i cieszę się, że mogę go powitać w rodzinie McLarena - dodał.

Chociaż McLaren tak naprawdę nie podał konkretnie, w której serii Palou będzie ścigał się, wydaje się prawdopodobne, że w 2023 roku pozostanie w IndyCar, jeżdżąc u boku Pato O'Warda i Alexandra Rossiego.

Felix Rosenqvist, którego McLaren Racing potwierdził dwa tygodnie temu, że „zostanie w ich rodzinie”, prawdopodobnie będzie reprezentował ich w Formule E.

Palou, który już drugi rok jeździ w zespole Ganassi, zajmuje obecnie czwarte miejsce w mistrzostwach IndyCar, zaledwie 35 punktów za kolegą z ekipy Marcusem Ericssonem.