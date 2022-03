Firestone Fast Six

Romain Grosjean z Andretti Autosport był pierwszym kierowcą, który zszedł poniżej granicy 60 sekund. Chwilę później czas Francuza poprawił Colotn Herta (59.710). Amerykanin szybko został pokonany przez Willa Powera, który wykręcił czas 59,605.

Ostatecznie jednak to jego kolega zespołu Scott McLaughlin po bezbłędnym okrążeniu zapewnił sobie pole position (59,482).

Q2

Alex Palou i Marcus Ericsson zdecydowali się na twardszą mieszankę od początku drugiej sesji kwalifikacyjnej. Ostatecznie zajęli oni ósmą i dziesiątą pozycję. Najszybszy z kierowców Chip Ganassi Racing by Scott Dixon, który objął siódmą lokatę.

Do Q2 zakwalifikowała się dwójka kierowców Team Penske oraz reprezentanci Andretti Autosport. Do najszybszej szóstki dołączyli Rinus van Kalmthout oraz Simon Pagenaud.

Q1 Grupa 2

Z grupy kierowców takich, jak: Palou, O'Ward, Ericsson, McLaughlin, Power, Pagenaud, Daly, DeFrancesco, Grosjean, Malukas, Kallett, Sato, Johnson to Will Power okazał się najszybszym zawodnikiem, uzyskując rezultat 60,168 pokonując swojego byłego kolegę z zespołu Simona Pagenauda. Dalton Kellett mimo problemów z utrzymaniem odpowiedniego tempa zdołał zakończyć tą część kwalifikacji na siódmej pozycji pokonując Pato O'Warda, który uszkodził lewy przedni wahacz.

Debiutant David Malukas zablokował drogę Jimmie Johnsonowi podczas szybkiego okrążenia, za co otrzymał karę. Za Willem Powerem uplasowali się Scott McLaughlin i Romain Grosjean.

Q1 Grupa 1

To nie była udana sesja dla Alexandra Rossiego i Helio Castronevesa, którzy nie dostali się do Q2. Najszybszy okazał się Colton Herta (60,395), który wykonał okrążenie na twardszej mieszance. Za reprezentantem Andretti Autosport byli Graham Rahal i Rinus van Kalthout. Byli zawodnicy Formuły 2: Christan Lundgaard, Callum Ilott oraz Tatiana Calderon nie zdołali zakwalifikować się do drugiej części kwalifikacji.