Montoya wraca na Indianapolis 500

45-letni Kolumbijczyk dołączy do stałych kierowców zespołu - Pato O'Warda i Felixa Rosenqvista. Montoya był kierowcą McLarena w swoich ostatnich dwóch sezonach w F1 - 2005 i 2006. Wygrał trzy wyścigi. Po US Grand Prix pożegnał team i przeniósł się do NASCAR.

Kierowca z Bogoty pięciokrotnie uczestniczył w Indianapolis 500. Wygrał kultowy wyścig w debiucie (2000) - i powtórzył sukces 15 lat później. W 2014 zajął piąte, ostatnio w 2017 - szóste miejsce.

- Jestem bardzo podekscytowany dołączając do Arrow McLaren SP na Indianapolis 500 - powiedział Juan Pablo Montoya. - Mam wspaniałą historię z McLarenem z mojego okresu w F1 i liczę na więcej w przyszłorocznym Indianapolis 500.

Inżynier Craig Hampson, w poprzednim Indy współpracujący z Fernando Alonso, zajmie się Dallarą Montoi na Indianapolis Motor Speedway. 105 edycję wyścigu zaplanowano 30 maja.