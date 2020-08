Najlepszy czas od 24 lat

W trzecim dniu treningów przed Indianapolis 500 zezwolono na maksymalne doładowanie 1,5 bara. W tym roku moc sięga 700 KM, żeby zrównoważyć wzrost masy i pogorszenie aerodynamiki, spowodowane przez Aeroscreen. Andretti przejechał owal ze średnią 375,767 km/h, a w punkcie pomiarowym T1 osiągnął 385,912 km/h.

Żonaty z Polką, 33-latek z Nazareth uzyskał 38,5454 w 50 minucie sesji, na dziesiątym okrążeniu. Na 14 kółku Conorowi Daly'emu zmierzono 38,7368. Kwadrans przed końcem Scott Dixon awansował na P3 (38,7446).

W czołowej dziesiątce tylko Daly korzystał z silnika Chevroleta. - Nie jesteśmy szybcy - stwierdził Will Power. - Nie będziemy mogli rywalizować z Hondą. Widzimy, jak chłopcy robią tu 232 (mile/h). Po prostu nie ma szans.

- To miejsce jest szalone! - uznał najlepszy debiutant, Álex Palou. Jego rodak Fernando Alonso wsiadł do Dallary, po wczorajszej kraksie odbudowanej do 1.30 w nocy. Asturyjczyk zaliczył 52 okrążenia, na 49 uzyskując 25 czas.

TRENING 3

1. Marco Andretti (Andretti-Herta) 38,5454

2. Conor Daly (Carpenter) 38,7368

3. Scott Dixon (Ganassi) 38,7446

4. Ryan Hunter-Reay (Andretti) 38,7723

5. Spencer Pigot (Rahal Letterman Lanigan) 38,7737

6. Álex Palou (Coyne w/ Goh) 38,7949

7. James Hinchcliffe (Andretti) 38,7987

8. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) 38,8132

9. Alexander Rossi (Andretti) 38,8167

10. Marcus Ericsson (Ganassi) 38,8327

11. Will Power (Penske) 38,8592

12. Jack Harvey (Meyer Shank) 38,8601

13. Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner) 38,8610

14. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) 38,9208

15. Zach Veach (Andretti) 38,9290

16. Charlie Kimball (Foyt) 38,9845

17. Josef Newgarden (Penske) 39,0315

18. Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 39,0318

19. Oliver Askew (Arrow McLaren SP) 39,0443

20. Felix Rosenqvist (Ganassi) 39,0571

21. Rinus van Kalmthout (Carpenter) 39,0742

22. Simon Pagenaud (Penske) 39,0983

23. Santino Ferrucci (Coyne w/ Vasser-Sullivan) 39,1043

24. Tony Kanaan (Foyt) 39,1396

25. Fernando Alonso (Arrow McLaren SP) 39,1666

26. James Davison (Coyne/Ware/Byrd Belardi) 39,1703

27. Ed Carpenter (Carpenter) 39,2050

28. Dalton Kellett (Foyt) 39,2844

29. Hélio Castroneves (Penske) 39,3957

30. JR Hildebrand (Dreyer & Reinbold) 39,4261

31. Sage Karam (Dreyer & Reinbold) 39,4413

32. Max Chilton (Carlin) 39,5413

33. Ben Hanley (DragonSpeed) 40,5248