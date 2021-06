Newgarden na "czarnych" oponach

W sesji Firestone Fast Six kierowca Team Penske wyprzedził Coltona Hertę o 0,2430 sekundy. Dla Newgardena to 18 wygrane kwalifikacje w IndyCar Series, drugie z rzędu. Z drugiej linii startują Jack Harvey i Will Power, z trzeciej Álex Palou i Simon Pagenaud.

Z pierwszej grupy awansowali Herta (1.45,7504), Palou, Bourdais, Pagenaud, Grosjean i Hunter-Reay, z drugiej Newgarden (1.45,6078), Rossi, Power, O'Ward, Jones i Harvey.

Nieoczekiwanym zwycięzcą drugiej rundy kwalifikacji został Jack Harvey (1.45,3612). Anglik z Meyer Shank Racing zostawił za sobą Hertę, Newgardena, Pagenauda, Palou i Powera. Romain Grosjean w ciągu kilkudziesięciu sekund spadł z pierwszego na siódme miejsce.

W Fast Six prowadził Will Power (1.47,3476). Dwie minuty przed końcem Álex Palou uzyskał 1.47,0744. Colton Herta poprawił na 1.46,4039. 20 sekund przed flagą w szachownicę Josef Newgarden zdobył się na 1.46,0186.