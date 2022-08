Newgarden odniósł piąte zwycięstwo w obecnym sezonie, na torze World Wide Technology Raceway, po odważnej strategii zespołu, gdy ściągnęli go na pit stop w momencie wywieszenia żółtych flag na 146 okrążeniu i dzięki ostremu manewrowi wyprzedania, który pozwolił mu wskoczyć przed partnera - Scotta McLaughlina podczas restartu po 2-godzinnej przerwie w rywalizacji spowodowanej opadami deszczu.

Wynik ten sprawił, że mistrz IndyCar z 2017 i 2019 roku awansował z czwartego na drugie miejsce w klasyfikacji sezonu i jest zaledwie trzy punkty za kolegą z Team Penske-Chevrolet, Powerem, który po zdominowaniu pierwszej połowy wyścigu finiszował na dopiero szóstej pozycji.

Newgarden przekazał, że tak mała różnica w punktacji nie spowoduje zmiany w jego podejściu do ścigania się, podczas pozostałych rund w Portland i na Laguna Seca.

- Sądzę, że będziemy ścigali się tak jak zawsze - uznał Newgarden po 25 triumfie w karierze. - To proste. Rywalizujemy twardo przez cały rok.

- Już wielokrotnie pojedynkowaliśmy się z Willem. Za nami wiele takich wyścigów. W tej kwestii nic się nie zmieni - dodał.

Ze 108 punktami pozostałymi do zdobycia, trio Chip Ganassi Racing - Scott Dixon, Marcus Ericsson i Alex Palou też liczą się w walce o mistrzostwo pomimo przeciętnej rundy na torze World Wide Technology Raceway dającej im odpowiednio ósme, siódme i dziewiąte miejsce. Dixon ma tylko 14 punktów straty do Powera, Ericsson 17, a Palou 43, podczas gdy trzeci kierowca Penske, Scott McLaughlin, ustępuje liderowi o 54 oczka.

Newgarden wskazuje, że tytuł w „rodzinie” Penske jest priorytetem, a na drugi plan schodzi kwestia, który z kierowców go zdobędzie, chociaż oczywiście widzi siebie na najwyższym stopniu podium.

- Jasne, że nie chcemy zrobić czegoś, co zagrozi całej naszej grupie - zapewnił 31-latek. - W walce nadal są nasze trzy samochody. Nie ma nic ważniejszego niż ustawienie bolidu Team Penske na szczycie.

- Oczywiście będę starał się, abym to ja był tą osobą. Rzecz jasna należy pamiętać, że chodzi o dobro zespołu i trzeba znaleźć w tym odpowiednią równowagę. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie nie dojdzie do jakichś złych zdarzeń - zakończył.

Power, mistrz IndyCar z 2014 roku, odnosząc się do wyniku wyścigu rozegranego w miniony weekend przyznał: - Liczyliśmy na więcej. Popełniliśmy błąd i nie zjechaliśmy na pit stop podczas wywieszenia żółtych flag. To jest jednak IndyCar i takie decyzje nigdy nie są tutaj proste. Mam nadzieję, że szczęście wróci do nas w kolejnych dwóch wyścigach. Udajemy się na dobre dla nas tory. Rzecz jasna spodziewam się twardej walki do samego końca. Jestem już tu od dawna i wiem co nas czeka. W każdym razie dobrze, że tym razem udało się zająć chociaż to szóste miejsce.

