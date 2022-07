Za nami pierwszy wyścig w ten weekend w serii IndyCar. Josef Newgarden odniósł przekonujące zwycięstwo na dystansie 250 okrążeń po owalnym torze w Iowa. Drugie miejsce wywalczył Pato O'Ward, a najniższy stopień podium należał do Willa Powera.

Triumf w dominującym stylu to czwarta wygrana kierowcy Team Penske Chevrolet w tym sezonie. Tym samym Newgarden przesuwa się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2022.

Po starcie z Pole Position Will Power utrzymywał prowadzenie, które zbudował do 1,4 sekundy nad Newgardenem. Przewaga stopniała jednak w momencie, kiedy lider wyścigu dojechał do dublowanych kierowców.

Jimmie Johnson obrócił swój bolid wywołując żółtą flagę. Po restarcie wyścigu Newgarden odebrał prowadzenie Powerowi i konsekwentnie budował swoją przewagę. W drugiej połowie wyścigu żółtą flagę wywołał też Ed Carpenter, który rozbił się na torze.

Pod koniec wyścigu przewaga Josefa Newgardena nad Pato O'Wardem urosła jeszcze mocniej, kiedy obaj zmagali się z dublowaniem kolejnych zawodników. Ostatecznie to kierowca Team Penske Chevrolet przekroczył linię mety jako pierwszy, wskakując na pozycję wicelidera cyklu - 15 punktów za Marcusem Ericssonem.